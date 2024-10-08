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十三行推全台語國際考古日 11日開放親子報名夜宿

2024/10/08 14:47

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市八里區的十三行博物館將於19日、20日推出「國際考古日」活動，並於11日上午10點於官網開放報名，首日以「來十三行過暝」為題，將安排全台語導覽與史前劇場，開放30組親子參與；隔日則以「遺址踏查」為題，探訪大坌坑及十三行兩處國定遺址，但限20名12歲以上民眾參加。另，館內粉絲專頁也將於9日舉辦「遺址線上走讀」抽獎活動。

「夜宿博物館」讓民眾與人面陶罐等珍貴文物共度難忘的考古之夜。（記者羅國嘉攝）「夜宿博物館」讓民眾與人面陶罐等珍貴文物共度難忘的考古之夜。（記者羅國嘉攝）

十三行博物館館長羅珮瑄說明，19日登場的「來十三行過暝」，將全程以道地「輾轉」liàn-tńg）台語生動講述十三行遺址的保存歷程；配音團隊「花聲堂」將在星空下的新北考古公園史前住屋前，為大家帶來扣人心弦的「陶罐精靈」繪本故事劇場。緊接著，參與者將挑戰「暗夜尋寶」遊戲，運用考古知識尋找文物，還能親手捏製史前風格陶罐，夜幕低垂後，博物館化身為時光密室，讓民眾與人面陶罐等珍貴文物共度難忘的考古之夜。

「遺址踏查」將帶領大家實地探訪大坌坑及十三行兩處國定遺址。（記者羅國嘉攝）「遺址踏查」將帶領大家實地探訪大坌坑及十三行兩處國定遺址。（記者羅國嘉攝）

羅珮瑄表示，20日的「遺址踏查」將帶領大家實地探訪大坌坑及十三行兩處國定遺址，由2024年新北文化獎得主劉益昌帶隊，細說當年遺址發掘鮮為人知的祕辛，讓參與者探索北台灣新石器時代和金屬器時代的文化瑰寶。此外，活動安排的環保手作課程將使用樹皮等天然素材製作獨特杯墊，結合古老智慧與現代生活，響應低碳環保理念。

羅珮瑄強調，今年的國際考古日活動不僅延續往年精神，更融入了語言文化元素，希望參與者在輕鬆有趣的氛圍中，深刻體會考古學的魅力和文化資產保存的重要性。此外，館內粉絲專頁也將從明日起舉辦「遺址線上走讀」抽獎活動，有機會獲得「大坌坑文化陶缽造型木漿菜瓜布」及「十三行土偶手機氣墊支架」。更多資訊請至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw 或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。

「遺址線上走讀」抽獎活動，有機會獲得大坌坑文化陶缽造型木漿菜瓜布，及十三行土偶手機氣墊支架。（記者羅國嘉攝）「遺址線上走讀」抽獎活動，有機會獲得大坌坑文化陶缽造型木漿菜瓜布，及十三行土偶手機氣墊支架。（記者羅國嘉攝）

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