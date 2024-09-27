2024「鶯歌嘉年華」、「產地開放日」10月4日登場

2024新北市「鶯歌嘉年華」暨「鶯歌產地開放日」10月4日陸續登場。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市經濟發展局與鶯歌在地陶瓷業者「陶次瓦代代」攜手合作，今年的「鶯歌嘉年華」和「產地開放日」活動從10月4日起至13日於鶯歌陸續推出，包括5條街區導覽、集結國內外精選的陶藝市集、YOYO家族親子表演，限量免費DIY活動從28日中午12點起報名。

經發局長盛筱蓉表示，今年的「鶯歌嘉年華」活動讓遊客可以更輕鬆接近在地陶瓷文化美學、走入鶯歌生活風貌，今年與當地二代年輕團體「陶次瓦代代」的產地開放日合作，攜手帶領民眾走進工廠與老街，讓大家看到傳統產業不只侷限於老舊的工廠當中，也能看到新北鶯歌陶瓷優美的工藝產品與豐富的文化底蘊。

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經發局說明，今年10月12日、13日「鶯歌嘉年華」市集活動擴大辦理，由鶯歌陶瓷商圈延伸至鶯歌國小，鶯歌老街辦理「陶氣市集」以鶯歌在地及本國業者為主，陶次瓦代代辦理的「國際陶藝市集」，更邀請來自日本3個陶藝產地陶藝家展售精美藝品。

親子互動活動邀請小朋友喜愛的YOYO家族現場帶動唱，現場還設置「童玩體驗區」，只要下載NewTaiPAY APP，即可挑戰3項童趣關卡，過關者可以領取面額50元的「園遊券」（每日限量1千份）；下載新北行動支付（NewTaiPAY）並完成指定任務，就可獲得100元「陶氣市集」及「南雅路夜市」優惠券；另外還有彩繪公仔、捏陶等DIY體驗活動，歡迎所有的大小朋友一起來同樂。

10月4日至13日起還有「陶次瓦代代」推出「鶯歌產地開放日」，活動包含5條街區導覽及國際陶藝市集等，其中街區導覽規劃5條探索路線搭配手作活動，並透過地方老師們的導覽，讓民眾更深入認識不一樣的鶯歌；市集部分邀請日本陶藝產地之藝術家於現場展售，更推出在地窯場職人從工作現場走進校園，與孩童共同創造最特別的藝術品，並於市集展售。

經發局補充，鶯歌嘉年華DIY手作體驗課程9月28日中午12時起開始受理報名，名額有限額滿為止（報名網址: https://reurl.cc/Mj9e6v）；產地開放日「街區導覽」活動，規劃5條深度探險遊程，加緊腳步報名（報名網址:https://linktr.ee/yingge.open.house）。

新北市經發局長盛筱蓉推薦大家參加好玩有趣的鶯歌嘉年華活動。（記者翁聿煌攝）今年的鶯歌嘉年華還結合產地開放日活動，邀民眾深入了解陶瓷工廠。（記者翁聿煌攝）

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