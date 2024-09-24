十三行博物館「世界動物日」推保育議題 DIY用文蛤打造史前時尚

「臺灣史前動物特展」讓觀眾近距離觀察臺灣原生保育動物的獨特特徵，激發保護意識。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕10月4日是世界動物日，新北市八里區十三行博物館舉辦「台灣史前動物特展」，以120件珍貴展品帶領觀眾深入探索台灣數萬年的生態變遷，即日起至2025年1月5日於館內第一特展廳展出；另也推出「史前工藝師-貝殼項鍊」DIY活動，以文蛤殼打造史前時尚單品，喚起大眾對生態保護重視，活動於即日起至10月底每週六、日舉行。

「史前工藝師-貝殼項鍊」DIY活動將體驗史前鑽孔等工藝製作過程。（記者羅國嘉攝）

十三行博物館館長羅珮瑄指出，「台灣史前動物特展」展出動物化石、漁獵工具及動物圖騰工藝品等展品，以四大主題全方位展現動物在人類文明發展中的關鍵角色，其中梅花鹿、石虎和麝香貓等鮮少曝光的野生動物標本，不僅是台灣生態系統的重要成員，也是見證環境變遷的活化石。

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羅珮瑄說明，梅花鹿曾是台灣原住民主要的狩獵對象和重要的貿易資源，但因過度捕獵曾一度絕跡，所幸經過多年復育，現今數量已逾2千隻；同樣令人關注的還有瀕危動物石虎，因棲息地喪失、路殺等因素，被列為第一級瀕臨絕種保育類動物，需社會各界共同保護。

響應「世界動物日」特別推出「史前工藝師-貝殼項鍊」DIY活動。（記者羅國嘉攝）

另外，十三行遺址出土的大量貝類，也發現部分貝殼鑽有小孔，推測作為裝飾品，反映先民的智慧與海洋資源的豐富，為響應「世界動物日」推出DIY活動，參與者將在講師指導下，體驗史前鑽孔等工藝製作過程，並通過講解環節，了解貝類在史前生活中的重要角色。

羅珮瑄表示，此次特展與活動不僅引導大眾反思人類與動物的關係，也讓觀眾近距離觀察台灣原生保育動物的獨特特徵，感受牠們在大自然中的姿態，激發保護意識，邀請大家在世界動物日來博物館，透過認識過去和現在的動物生態，共同為臺灣的生物多樣性貢獻心力。更多資訊請至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。#

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