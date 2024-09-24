自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

十三行博物館「世界動物日」推保育議題 DIY用文蛤打造史前時尚

2024/09/24 18:11

「臺灣史前動物特展」讓觀眾近距離觀察臺灣原生保育動物的獨特特徵，激發保護意識。（記者羅國嘉攝）「臺灣史前動物特展」讓觀眾近距離觀察臺灣原生保育動物的獨特特徵，激發保護意識。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕10月4日是世界動物日，新北市八里區十三行博物館舉辦「台灣史前動物特展」，以120件珍貴展品帶領觀眾深入探索台灣數萬年的生態變遷，即日起至2025年1月5日於館內第一特展廳展出；另也推出「史前工藝師-貝殼項鍊」DIY活動，以文蛤殼打造史前時尚單品，喚起大眾對生態保護重視，活動於即日起至10月底每週六、日舉行。

「史前工藝師-貝殼項鍊」DIY活動將體驗史前鑽孔等工藝製作過程。（記者羅國嘉攝）「史前工藝師-貝殼項鍊」DIY活動將體驗史前鑽孔等工藝製作過程。（記者羅國嘉攝）

十三行博物館館長羅珮瑄指出，「台灣史前動物特展」展出動物化石、漁獵工具及動物圖騰工藝品等展品，以四大主題全方位展現動物在人類文明發展中的關鍵角色，其中梅花鹿、石虎和麝香貓等鮮少曝光的野生動物標本，不僅是台灣生態系統的重要成員，也是見證環境變遷的活化石。

羅珮瑄說明，梅花鹿曾是台灣原住民主要的狩獵對象和重要的貿易資源，但因過度捕獵曾一度絕跡，所幸經過多年復育，現今數量已逾2千隻；同樣令人關注的還有瀕危動物石虎，因棲息地喪失、路殺等因素，被列為第一級瀕臨絕種保育類動物，需社會各界共同保護。

響應「世界動物日」特別推出「史前工藝師-貝殼項鍊」DIY活動。（記者羅國嘉攝）響應「世界動物日」特別推出「史前工藝師-貝殼項鍊」DIY活動。（記者羅國嘉攝）

另外，十三行遺址出土的大量貝類，也發現部分貝殼鑽有小孔，推測作為裝飾品，反映先民的智慧與海洋資源的豐富，為響應「世界動物日」推出DIY活動，參與者將在講師指導下，體驗史前鑽孔等工藝製作過程，並通過講解環節，了解貝類在史前生活中的重要角色。

羅珮瑄表示，此次特展與活動不僅引導大眾反思人類與動物的關係，也讓觀眾近距離觀察台灣原生保育動物的獨特特徵，感受牠們在大自然中的姿態，激發保護意識，邀請大家在世界動物日來博物館，透過認識過去和現在的動物生態，共同為臺灣的生物多樣性貢獻心力。更多資訊請至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。#

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應