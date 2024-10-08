【藝術文化】紙風車368第3輪永續啟航 10/19台北兩廳院廣場首演

紙風車文教基金會執行長張敏宜（中排左起）、董事蔡登俊、創意顧問吳靜吉、紙風車劇團團長任建誠，與團員們共同宣告第3輪起跑。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」第2輪最終站高雄永安，因暴雨影響而延期至10月10日舉行；第3輪首演則將於10月19日從台北兩廳院廣場出發，紙風車文教基金會昨（7）日舉辦記者會，為18年來「368」的成果進行相關統計報告，同時也預告第3輪「永續啟航」首演的特別企畫與精采內容。

紙風車創意顧問吳靜吉（前）認為，紙風車「368」的永續精神與規模都堪為世界表率。（記者凌美雪攝）

昨日記者會由紙風車創意顧問吳靜吉、基金會董事蔡登俊、執行長張敏宜、紙風車劇團團長任建誠共同出席，還特別代轉創辦人李永豐對第3輪啟動的期望，就是「一定要搞大」，用一整晚的節目跟大家宣告「唐吉軻德又要出發了」！

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根據紙風車的統計，「368」過去18年來，民眾自發支持演出777場，累積超過160萬觀眾；第2輪捐款14萬2,110筆，比第1輪2萬6,758筆增加5.3倍；每人平均捐款金額2,705元，比第1輪7,902元減少近3倍。對此，基金會執行長張敏宜認為，第2輪13年來每人平均捐款金額變小，但小額捐款筆數卻大幅增加，表示有更多民眾響應這個文化行動。

基金會董事蔡登俊從2006年「319」就開始支持，至今18年，今年得知第2輪剩下最後幾個鄉鎮，因地處偏鄉，捐款金額遲遲未達成，就慷慨將台東鹿野、太麻里、新北烏來、石門、高雄永安等5鄉鎮經費缺口補足。蔡登俊說，石門的星空非常漂亮，孩子看戲的快樂模樣更讓人難忘，他感覺非常有意義。

吳靜吉指出，「368」是聯合國教科文組織中沒有見過的專為兒童設計的藝術工程，不但合乎國際組織長期推動DEI多元、平等和包容的精神，也是台灣許多企業推動聯合國全球契約ESG企業永續發展績效指標具體行動方案之一，他建議紙風車應將「368」的紀錄片新增英文版，讓國際都知道，台灣有一個這麼具規模又走在ESG永續精神最前線的劇團。

至於第3輪首演內容，第1個彩蛋就是金曲歌手蕭煌奇將現身。紙風車表示，「368」自2013年起增加為每個縣市量身製作「在地故事」，就以蕭煌奇的經典〈天若光〉為主題曲，19日他將親自到場和大家一起高唱「光明啊，在頭前等咱來行」。第2個彩蛋是為偏鄉醫療奉獻長達30多年的台東基督教醫院創辦人譚維義醫師（人稱「譚爸爸」），現已高齡95歲的譚爸爸聽說第3輪將首演，立刻答應紙風車邀請，將再度從美國中部飛越1,200公里回台灣。

10月19日首演現場，當天下午5點起即有公益商店，只要捐款100元就送一棵小樹苗（限量），象徵種下一顆藝術的希望種子；下午6時20分起，有台灣鄉村卡車藝術工程的「變形金剛」藝術卡車開台秀，由台灣特技團率先演出，然後，舞台將再次變回卡車，加入遊行的行列，和紙風車的動物好朋友、魔幻高蹺人、穿越時空的童話人物一起陪伴現場觀眾倒數，為《台灣幻想曲》特別演出揭開序幕。更多資訊詳見紙風車劇團FB粉絲專頁或「368」官網。

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