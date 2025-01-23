收起眼淚的文化部長 李遠揭在野預算之亂背後關鍵

文化部長李遠晚間在社群平台貼文，直指在野濫砍預算，是因不想台灣文化被國際重視。（翻攝自李遠臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠今日差點淚灑行政院記者會，引發關注。面對連日來預算之亂的羞辱，李遠私下表示，「其實這段時間我眼睛常泛淚，但是都忍住，有時候躲進裡面把眼淚擦乾，告訴自己現在的身份不能哭。」但收起眼淚仍是憂心，李遠今晚在社群平台貼文直指，在野濫砍預算，是因不想台灣文化被國際重視。

針對近日立法院上演的預算之亂，日本駐台作家栖來光感嘆，「近十年來，我見證並觀察了台灣各種文化的孕育與綻放，也努力將這些東西傳達給日本。如今，卻感到像是珍貴的蛋在眼前被狠狠地捏碎一般，心情無比沉痛。」

請繼續往下閱讀...

對此，李遠在行政院記者會中哽咽說道，「對我來講，他不是只是一個蛋，他其實是一個胚胎，就剛好在這個關鍵的時候，台灣經過這麼多文化人的努力，文化的主體性漸漸要建立成功的時候，被下了一個毒手。」

李遠今晚再度於社群平台吐露心聲：「我們的預算跟外交部蠻接近，被刪除的感覺比例也差不多，為什麼？因為我發現他們真正的刪除的原因，是因為台灣的文化最近在國際上被重視。」

李遠指出，「栖來光一句話就講到重點，他說這10年來，他見證台灣各種文化孕育跟綻放，把這些東西已經傳到日本跟全世界，他說這個東西是很珍貴的蛋，一個蛋在眼前被捏捏碎的感覺。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法