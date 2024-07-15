【藝術文化】紙風車368倒數 追風家族世代傳承

苗栗南庄譚小朋友一家3代高興地舉牌表達對紙風車的喜愛。（紙風車提供）

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」第2輪進入倒數，繼13日完成苗栗縣最後1場演出後，全台剩下新北市石門區、烏來區，以及高雄市梓官區、永安區等4個鄉鎮市區，預計於今年9月全部完成；回顧自2006年開跑至今18年，累積769場、近160萬觀眾，其中，很多小時候跟著父母來看戲的孩子，長大後又帶著自己的小孩跟著紙風車到處看戲，被暱稱為「追風家族」。比如苗栗南庄譚小朋友1歲就曾看過紙風車的演出，14年後，紙風車再度回到南庄，譚小朋友一家3代高興地舉牌表達「謝謝」。

紀家小孫女捐出撲滿，希望紙風車可以快點再來演出。（紙風車提供）

另有紀家從2008年接觸紙風車後，即帶著2個女兒加入志工活動，16年後，女兒帶著小孫女來看戲，她們知道「368」將於10月啟動第3輪，小孫女在今年4月時就捐出第1個撲滿，上週末在苗栗銅鑼又捐出第2個，她說希望368工程可以一直做下去，讓紙風車可以快點再來演出。（文：記者凌美雪）

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