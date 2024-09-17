【藝術文化】歷時18年！紙風車368第2輪最終站 9/21高雄永安區加碼〈烏坵的故事〉

368藝術工程期待匯集台灣人的良善，號召更多唐吉軻德加入。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」歷時18年，只剩高雄梓官與永安區，以及素有「離島中的離島」之稱的金門烏坵鄉，就將完成第2輪巡演。但因烏坵為軍事重地，難以前往，紙風車決定打造特別版的「烏坵風情」，加入高雄最終站永安區的演出，將於9月21日，邀請全台灣的孩子一起共度藝術之夜。

紙風車第1輪鄉鎮市區兒童藝術工程巡演，於2011年在新北市萬里區完成。（紙風車提供）

據紙風車統計，18年來，「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」共近17萬人及單位捐款支持，超過160萬人觀賞。執行期間，雖遭遇全球疫情肆虐，以及紙風車倉庫失火，仍逐步完成將國家劇院舞台規格的演出帶到全台各鄉鎮市區。第1輪巡演2011年在新北市萬里區完成，第2輪則將於高雄永安區達陣。

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368每次演出都會特別打造「在地故事」。（紙風車提供）

「368藝術工程能走完第2輪真是件很不容易又值得感謝的事，雖然走得慢，但感謝一路有贊助者、志工以及所有關懷台灣孩子的人們支持。」紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，「這個工程第2輪的最終場是第777場，好像上天的祝福，行萬里路後，幸運又祝福台灣孩子永遠平安。」

除感謝主要贊助的超捷公司之外，張敏宜特別提到今年4月紙風車於高雄辦理兒童節活動「海洋狂想曲」時，每位在「抹香鯨許願池」投零錢許願的大小朋友，以及參與該活動後特別於隔天劃撥捐款的李先生，眾人齊心補足永安區演出費，讓台灣最後一個區的孩子們，能夠共度愉快且歡樂的藝術之夜。

提到確定無法成行的金門烏坵鄉，張敏宜表示，其實第1輪時有前往，才發現涉及的人力、物力及交通工程之浩大超乎想像。一來因為是軍事用地，非當地居民需要重重申請許可才能前往，加上10幾年來，烏坵的常住居民大量減少（據鄉公所表示，目前約僅20多人），烏坵島的孩子其實多在台灣本島居住就學，約分佈在高雄、台北、新北市、桃園及台中等地。

為此，永安站的「在地故事」片段，除演繹「高雄」的故事外，將另加上「烏坵」的風情，向烏坵島上20多位居民致意。身兼紙風車劇團副團長、編導，也是本場次串場巫嬤嬤的莊瓊如表示，這次將〈烏坵的故事〉加在最終場節目裡，希望讓台灣本島與烏坵的孩子都能對生長的土地更多一分認識。紙風車目前也積極與烏坵鄉公所聯繫，邀請設籍烏坵的鄉親前往看戲。

9月20日晚上7點在梓官區梓官國小（高雄市梓官區進學路61號）、21日晚上7點在永安區照顯府對面停車場（高雄市永安區永達路2號）演出。

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