你第一眼看中「哪條蛇」？開年運勢藏在版畫中

第40屆版印年畫「蛇彩繽紛－蛇年年畫特展」，即日起至年3月23日，在國美館201展覽室登場。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕今年喜迎蛇年，國立台灣美術館舉辦第40屆版印年畫「蛇彩繽紛－蛇年年畫特展」，以「蛇彩繽紛」為題，展現蛇來運轉的氣氛。從徵選作品中選出6件首獎、10件優選、20件佳作及50件入選作品，另有2件委託創作。

其中，委託創作分別是蘇憲法〈春〉以及賴振輝〈乙巳兆豐年〉；首獎6件則為，金昱慈〈天上人間，幸福相見〉、陳永欽〈蛇燦蓮花迎好年〉、蘇宜琳〈蛇彩繽紛〉、楊紋瑜〈舞春〉、邱聖仁〈沒事祥蛇來賜福過好日〉、潘奕愷〈祥蛇賀新春〉。上列版畫作品，你第一眼看中「哪條蛇」？從中選一幅，再看看底下畫中寓意解析，做為開年的祝福吧。

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A：蘇憲法〈春〉

A：蘇憲法〈春〉。（國美館提供）

作品描繪冬去春來，萬物甦醒情景，紅色與黑色色塊中，藏有粉嫩的櫻花；粉紅色的色塊中則有潔白的櫻花，有著春暖花開的意涵。作品中雖無蛇，但透過年畫呈現吉祥畫面，傳遞祝福，感謝平安跟收成，而櫻花在春寒料峭綻放，象徵新的一年將會拋去黑暗，萬象更新。

B：賴振輝〈乙巳兆豐年〉

B：賴振輝〈乙巳兆豐年〉。（國美館提供）

藝術家賴振輝呈現從山、水、雲、石中體悟到的大自然能量，透過紅藍白的蛇型傳達意象，整體色澤溫潤，明顯的是左方的蛇顏色鮮明，搭配其他地方含蓄色彩，蛇型與圓型呼應，傳達生生不息的象徵，好運以及希望匯流一整年。

C：陳永欽〈蛇燦蓮花迎好年〉

C：陳永欽〈蛇燦蓮花迎好年〉。（國美館提供）

陶甕中探出的金黃色的蛇，身上有蓮花圖騰，「蛇」粲蓮花迎好年。運用百步蛇搭配原住民豐收情景，象徵今年將會是個平安好年。

D：蘇宜琳〈蛇彩繽紛〉

D：蘇宜琳〈蛇彩繽紛〉。（國美館提供）

結合台灣地貌與著名地標展現台灣魅力，蛇頭繽紛色塊，身上有象徵富貴的牡丹，圈起寶島台灣，以及魚群、喜鵲、煙花、熱氣球等洋溢節慶喜，象徵將會迎來富貴有餘的一年。

E：潘奕愷〈祥蛇賀新春〉

E：潘奕愷〈祥蛇賀新春〉。（國美館提供）

作品中金蛇靠在怪石之上，金魚點綴充滿華麗意象，烏龜、蛇、金魚，與傳統植栽擺件並置，形成風水盆景，豐富的意象，象徵一年的財運將如靈蛇源源不絕。

F：楊紋瑜〈舞春〉

F：楊紋瑜〈舞春〉。（國美館提供）

百步蛇是排灣族人心中的守護神。作品中細緻多層次的百步蛇，代表守護跟祝福，背景有花朵、葫蘆、蝴蝶，傳達繁榮與長壽，象徵一整年都能有如春風舞動般的活力健康。

G：金昱慈〈天上人間，幸福相見〉

G：金昱慈〈天上人間，幸福相見〉。（國美館提供）

作品以俯瞰視角展現青、白蛇仙與光明雲朵保護台灣，傳遞出科技時代，人們仍祈求心靈平靜。庸庸碌碌的一年總算過去，新的一年將迎來身心靈平衡的好年。

H：邱聖仁〈沒事祥蛇來賜福過好日〉

H：邱聖仁〈沒事祥蛇來賜福過好日〉。（國美館提供）

此幅單色年畫，是以原子筆跟美工刀刻畫線條的版畫。藝術透過風燈輪廓造形，為遊子照亮歸鄉路，象徵當燈亮起家家平安；蛇信捲葫蘆，將福氣送到大家的家中。最上方的草莓跟柿子，象徵今年「沒事（梅柿）過好運」，平平安安，好運連連。

※第40屆版印年畫「蛇彩繽紛－蛇年年畫特展」，即日起至年3月23日，在國美館201展覽室登場。

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