小野部長立願救起「奄奄一息的小雞」 楊雅喆不忍這樣說

〔記者凌美雪／台北報導〕歷經一星期的預算之亂後，進入春節連假的第2天，文化部長李遠對文化預算遭在野立委聯手濫砍，仍感到耿耿於懷，今晚在臉書以「救起來了！救起來了！」為題貼文，矢志要利用春節假期用力啃資料，想辦法把文化產業都救起來，他說，「我承諾大家，我們要一起把奄奄一息的小鷄救起來。」

「直到現在，我仍然無法忘記那一天。」李遠說，「那一天立法院沒有經過協商，強行表決中央政府總預算的同時，我們文化部的次長帶著同仁穿梭在立法院，仍然沒有放棄最後希望，能夠力挽狂瀾。而我守在辦公室隨時和立委通電話，懇求他們能夠少刪一點。因為我知道那些錢最終還是會用在各種文化產業上，那怕只要多一點點。」

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負責遊說的組長突然非常亢奮地對李遠喊「救起來了！救起來了！」意指文化部被全部刪除的媒體宣傳費，終於保留了20%，這讓李遠鬆了一口氣。沒想到，最終輪到文化部預算表決時，才發現什麼也沒有救起來，把台灣文化推向國際的媒體宣傳相關經費6000萬，還是全部刪除。看到負責遊說的組長因爲沒有完成任務哭了好幾次，李遠說，「那是真誠的眼淚。我覺得我們都被騙了。我們並沒有把被刪被凍的預算全部救起來。」

日本作家栖來光說，她親眼見證台灣各種文化孕育跟綻放，但經過預算之亂，就像見到很珍貴的蛋在眼前被揑碎的感覺，李遠則認為，被捏碎的不只是一個蛋，其實已經是一個胚胎。

因此，上班的最後一天，文化部各單位迅速整理出自己單位的災情，李遠說，自己在暗夜中帶著這份災情報告回家，因為他想把所有的文化產業都救起來，「我們要一起把奄奄一息的小鷄救起來。」李遠說，希望總有一天能夠大聲歡呼說：「救起來了！救起來了！」

貼文在短短時間之內就獲數百次分享，還有很多人留言支持，導演楊雅喆則說：「謝謝部長！我們會站在一起繼續為文化努力的！」

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