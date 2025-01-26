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過年期間限定！ 難得一遇的翠玉白菜與肉形石竟在同地現身了

2025/01/26 23:22

過年期間限定！ 難得一遇的翠玉白菜與肉形石竟在同地現身了人氣國寶〈翠玉白菜〉隨「大美不言」展到南院展出。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕〈翠玉白菜〉與〈肉形石〉做為故宮最具代表性的2大人氣國寶，近年來多是以「互相代班」的性質，在故宮北院與南院之間輪流展出，即便借展「出宮」去，也絕不會同時出現在同一個地方。但因為某些因緣巧合，白菜與肉居然同時在故宮南院現身了，而且只有在春節連假期間，因為〈肉形石〉這次只在南院停留到2月2日，之後就要回北院了。

自從南院開館後，故宮自2017年起，同時於南、北兩院開闢人氣國寶展間，每3個月輪流展出〈翠玉白菜〉與〈肉形石〉，同時搭配其他備受國人喜愛的展品。從那時起，白菜與肉就頗有「人生不相見，動如參與商」的狀況，而且，故宮官網中還特別設有「肉形石與翠玉白菜動態」選項，讓想參觀故宮的人，可預先掌握2件人氣國寶的動向。

〈肉形石〉目前正在南部院區「人氣國寶展」展出。（故宮提供）〈肉形石〉目前正在南部院區「人氣國寶展」展出。（故宮提供）

〈肉形石〉最近的一次輪值，是2024年10月5日至2025年2月2日在南部院區「人氣國寶展」展出，下一站將於2月7日起回到北部院區正館302陳列室。〈翠玉白菜〉則因為名列人氣特展「大美不言」的明星展件，甫於1月23日移師到故宮南院，將展出至4月20日。

也就是說，白菜與肉，竟於這次過年連假意外在南院「團圓」了，雖然只有短短10天，而且不在同一個展間，但民眾現在只要去一趟南院，就可以同時欣賞到〈翠玉白菜〉與〈肉形石〉，不必南北奔波了。

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