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新年「蛇」來衛武營藝術走春 暢遊高雄最大藝術遊樂場

2025/01/23 22:01

新年「蛇」來衛武營藝術走春 暢遊高雄最大藝術遊樂場衛武營迎新年，打造高雄最大藝術遊樂場。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心春節連假除了小年夜至除夕休館外，1月29日大年初一開館，推出新春系列活動，舞獅團高樁演出祥獅獻瑞、排灣族古謠美聲祝福，還有雙廳院探險、紅包抽抽樂，新年「蛇」來衛武營藝術走春，暢遊高雄最大藝術遊樂場。

新年「蛇」來衛武營藝術走春 暢遊高雄最大藝術遊樂場衛武營迎新年，服務中心懸掛燈籠，妝點年節氛圍。（記者陳文嬋攝）

衛武營迎新年，服務中心懸掛燈籠，妝點年節氛圍，大年初一開館，主打2025衛武營新春系列，初一到初五新春限定兩種不同形式雙廳院探險，一次盡享紅色喜氣歌劇院和擁有鎮館之寶管風琴音樂廳，初一至初二推出「雙廳院自由探索」；初三至初五推出「雙廳院導覽」，由專業導覽人員帶領遊歷2個廳院，展開為時1小時雙廳院深度探索。

泰武古謠傳唱。（衛武營提供）泰武古謠傳唱。（衛武營提供）

初三由高雄兩廣龍獅戰鼓團帶來《醒獅鑼鼓賀吉祥》，以大鼓祈福，展現氣勢磅礡，高樁演出祥獅獻瑞；初四、初五由屏東北大武山原鄉泰武古謠傳唱《歌開始的地方》，以排灣族絕美天籟美聲，為眾人帶來新春祝福。

此外，弗金森室內市集初一至初五於2樓東北側平台及3樓樹冠大廳西側迎賓，以木作攤位呈現手作創作者精神，初三至初五於樹冠大廳西側，推出蛇年春聯畫體驗、新春紅包抽抽樂、工植物拓印工作坊等應景體驗活動，為新春增添氣氛；戶外北廣場規劃「森林裡的新年祭」市集，日式武藝團體限定時段演出，春節節慶巧妙融合台日文化。

元宵節過後，衛武營連續3個週末推出古典與流行跨界《大玩樂家4》跨樂衛武營音樂會、《瘋迷24柴可夫斯基》挑戰夜宿衛武營24小時音樂馬拉松，以及《男高音尤納斯．考夫曼獨唱會》由當世最偉大男高音首次衛武營演出。

其中《瘋迷24柴可夫斯基》逾300名台灣頂尖音樂家齊聚衛武營，以演出、講座、影像形式演繹柴可夫斯基經典作品，讓樂迷1日暢聽柴可夫斯基優美旋律，加碼柴可夫斯基改編俄國文學之父普希金名著歌劇《尤金・奧涅金》，前一晚以音樂會形式開啟序幕。

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