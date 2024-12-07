品嘗在地美味兼支持偏鄉閱讀 南港老爺行旅推出2025公益新春禮盒

南港老爺行旅推出2025「蛇PRISE書」年節禮盒，邀請大家品味在地美味，支持偏鄉閱讀。（南港老爺行旅提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕送禮不只是表達自身的心意，也希望能送進對方的心坎裡，若還能兼做公益，就更有意義！南港老爺行旅推出2025「蛇PRISE書」年節禮盒，精心挑選南港在地名品，禮盒的部分收益，將捐贈給偏鄉孩童的閱讀計畫，讓更多孩子感受到閱讀的美好。12月31日前訂購，還可享早鳥9折優惠，大宗訂購另享折扣。

南港老爺行旅攜手紅氣球書屋延伸啟動「港動閱讀計畫」。（南港老爺行旅提供）

南港老爺行旅表示，據調查，偏鄉學童不管在閱讀藏書量或是家長的陪伴與引導上，普遍相較都會家庭缺乏，而家庭閱讀資源的缺乏是影響孩子閱讀習慣的關鍵。南港老爺行旅延續「透過書本去閱讀在地的故事，連結地方的人事物」理念，攜手紅氣球書屋延伸「2024駐港計畫」，將於2025年啟動「港動閱讀計畫」，每販售1盒即從中撥出50元做為「港動閱讀計畫」資金，以陪伴偏鄉、文學共讀的理念，與新北在地校園及社區進行共讀計畫，明年度計畫將與新北雙溪地區3所偏鄉國小舉辦文學共讀會，並捐贈閱讀書籍給孩童，期許以文字做為逐夢的基石，帶領孩子們開啟閱讀開啟想像。活動剩餘款項會提供給「紅氣球又香又甜雙溪店」用於附近學童買書金，學童僅需向書店登記即可把書帶回家。

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「蛇PRISE書」禮盒內有網路熱銷的幸福海螺曲奇餅乾，與來自南港大坑茶山的包種茶與桂花美人茶。（南港老爺行旅提供）

帶著公益美意的「蛇PRISE書」年節禮盒，由南港老爺行旅精心挑選南港在地名品，感受美味帶來的幸福感：網路熱銷的「幸福海螺曲奇餅乾」，使用法國頂級奶油，再透過獨家的烘焙技巧及手法，曲奇餅香醇濃郁，卻又香酥爽口；搭配來自南港大坑茶山「台北女兒茶」的包種茶與桂花美人茶，結合傳承至「余記茗茶」順伯的製茶技術與創新萃取，茶味清爽，有著怡人清香。完整的禮盒資訊與港動閱讀計畫，詳詢南港老爺行旅官網。

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