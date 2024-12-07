「閱讀超能力」在明志國中社區共讀站READ 起來

新北市三重明志國中的社區共讀站，明亮新穎的閱讀空間，成為社區與學校的交會點。（明志國中提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三重區明志國中獲得教育部補助，在校園內打造明志社區共讀站，明志國中校長楊明源說，共讀站不僅是師生最好的多元學習中心，也將提供社區老少民眾作為最佳的知識充電站。

楊明源指出，Reading is my Superpower.｢RS-閱讀是我的超能力」是打造明志社區共讀站的核心理念，空間內外有「READ」的意象，希望學生除了到操場奔跑運動之外，也可以鑽進書海，徜徉其中，培養「動靜皆宜」的優秀超能明志人。

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明志國中社區共讀站也是親子互動的最佳空間。（明志國中提供）

楊明源說，教育部國教署透過前瞻基礎建設計畫，自2017年開始補助高中職、國中學校活化既有圖書室或空餘空間，打造美輪美奐的各地的社區共讀站，目的是要縮短城鄉學習差距及推廣跨年齡層共讀的目標，明志國中獲教育部補助，打造校內最優質的閱讀空間，成為全校最美的地方。

新北市明志國中共讀站邀請社區民眾一起分享閱讀樂趣。（明志國中提供）

他希望明志社區共讀站希望可以帶給明志國中師生一個舒適閱讀空間，讓青春期的國中生徜徉書海；也希望可以給明志幼兒園幼童一個繪本學習的空間，從小紮根閱讀習慣。

楊明源說，校方長期與社區鄰里重陽里長王秀玲密切互動，也期待與重陽里民（全齡）以文會友規劃多元活動，讓社區民眾走進明志，表現學校的「友善與開放」，讓希望進入共讀站的大家可以與明志一起學習成長，用「閱讀超能力」享受生活，共創雙贏。

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