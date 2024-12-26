鶯歌陶博館「林主勵新秀創作個展」 訴說惜物念舊情懷

林主勵〈瀑布〉靈感來自每日使用的浴巾，將布料的意義重新詮釋而出。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕「從保存到再造——林主勵新秀創作個展」即日起至2025年1月19日於陶博館B1陶藝長廊登場，展出16組件將布料柔美的褶皺定格永存的陶藝作品，訴說愛物惜物的念舊情懷，陶藝家林主勵也將於2025年1月11日在陶博館舉辦工作坊，更多展訊可上陶博館官方網站查詢。

陶藝家林主勵出身於1999年，現就讀國立台灣藝術大學工藝設計學系碩士班。心思細膩的他喜歡觀察生活中的微小事物，連結物品與自身並探討生命的意涵，將惜物愛物的生活態度融入創作。他擅以陶瓷沾漿的技法，讓日常使用而逐漸破損的纖維布，以陶藝的形式保存，達到物品生命的延續。

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林主勵作品〈瀑布〉靈感來自每日使用的浴巾，看著一條條披掛在毛巾架的畫面，搭配浴室縈繞的水霧與蓮蓬頭的流水聲，想像自己身處山林內壯觀的瀑布前。將日常所見的事物賦予新的故事，重新詮釋布料的意義。

〈轉換—樹〉打破以往大眾認知，纖細卻柔韌的樹枝能夠支撐輕盈的布料，在林主勵轉換之下，布料悄悄成為托起樹枝的基石，巧妙呈現樹枝輕輕勾起布料的錯覺，透過受力關係的轉換，令觀眾嘖嘖稱奇。

鶯歌陶瓷博物館館長張啟文表示，陶博館2023年推出陶藝新秀創作計畫，提供國內30歲以下的陶藝創作者發表平台，本次為該計畫下的首檔展覽。林主勵曾入選本館「2023台灣陶藝獎」實用獎與創作獎，以對陶瓷材料特性的深入理解，與對形式轉換的探索，引發觀者對作品的興趣和思考，是未來可期的新銳陶藝家。

〈包裹〉以陶瓷沾漿的技法，讓日常使用而逐漸破損的纖維布，以陶藝的形式保存下來。（記者陳奕劭攝）

林主勵〈一個月的日常〉將布料柔美的褶皺定格永存的陶藝作品。（記者陳奕劭攝）

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