宜蘭壯圍國小成立陶藝亮點中心 邀居民共享共學

宜蘭壯圍國小發展陶藝，還設置電窯室，讓捏陶至燒陶作業一氣呵成。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍國小8年來在校長徐博正推動下，利用閒置空間打造陶藝教室，每年能燒製上百件陶器，成為縣內推廣陶藝重要據點，今（26）日成立陶藝亮點中心，將開放樂齡長者、居民共享共學，成為全民藝術創作的實踐場域。

宜蘭縣壯圍國小利用閒置空間打造陶藝教室，每年能燒製上百件陶器，成為縣內推廣陶藝重要據點，今（26）日成立陶藝亮點中心，將開放樂齡長者、居民共享共學，成為全民藝術創作的實踐場域。（記者王峻祺攝）

出身美術科班的徐博正，30多年前從繪畫轉向陶藝創作，作品還曾到荷蘭阿姆斯特丹參展，精湛的陶雕畫技藝驚豔國際，8年前他轉任壯圍國小校長，利用學校的陶藝基礎，親自帶領師生投入創作，並設置電窯室，讓捏陶至燒陶作業一氣呵成。

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徐博正說，透過彈性課程結合雙語教學，讓全校師生都能體驗製陶樂趣，每學期可產出100多件作品，雖然有時候會因為疏忽細節燒製失敗，但都是給學生很棒的學習經驗，透過陶藝將美學帶進校園，目前很多師生使用的餐碗，都是自己用陶土製作，極具意義。

宜蘭縣府教育處近年也補助上百萬元，協助壯圍國小發展陶藝，並輔導成立縣內首座藝術教育陶藝亮點中心學校，購置設備、美化校園，縣長林姿妙今天到場揭牌，表示陶藝教育能提升學生的專注力和耐心，透過揉捏、塑形、上釉，探索，激發學生的學習熱情與興趣。

就讀5年級的陳姓學生說，捏陶過程相當有趣，歷經釉燒到出窯，最後看到作品完成，很有成就感，自己已完成相當多作品，未來還會繼續創作，希望能夠和同學一起展覽，讓大家看見陶藝的想像力，不僅可製成實用杯碗，還有許多的藝術呈現。

徐博正表示，壯圍國小未來將成為陶藝創新教學平台，擴大合作面向並提供教學觀摩，同時開放社區民眾體驗創作，將陶藝推廣到全宜蘭，甚至提供外縣市取經。當然也歡迎民眾收藏陶藝品，經費將做為學校的陶藝發展基金。

宜蘭壯圍國小學生開心在自己創作的陶藝牆前合影。（記者王峻祺攝）

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