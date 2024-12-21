陶埴雅趣 蔡坤錦、李芊慧、邱聖蘭、黃立綺陶藝聯展登場

「陶埴雅趣」蔡坤錦、李芊慧、邱聖蘭、黃立綺陶藝聯展在新營文化中心登場。（新營文化中心提供）

〔記者王涵平／台南報導〕「陶埴雅趣」蔡坤錦、李芊慧、邱聖蘭、黃立綺陶藝聯展在新營文化中心登場，4位陶藝家帶來44件精心創作，結合陶藝在生活中的藝術美感與實用性。

「陶埴雅趣」蔡坤錦、李芊慧、邱聖蘭、黃立綺陶藝聯展在新營文化中心登場。（新營文化中心提供）

聯展展期至明年1月5日，22日下午舉辦開幕活動，蔡坤錦現任後壁高中美工科教師，專精於陶藝教學與創作，曾連續兩年獲得台南縣南瀛藝術獎桂花獎及桂花獎免審查資格。擅長使用「面取」拉坯技法創作茶器具與花器，作品在釉色變化中展現出趣味與光影之美。

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「陶埴雅趣」蔡坤錦、李芊慧、邱聖蘭、黃立綺陶藝聯展在新營文化中心登場。（新營文化中心提供）

李芊慧是後壁高中推廣教育陶藝班專任教師，曾獲得南瀛藝術獎入選、台南美展佳作，擅長創作兼具線條美感與實用性的茶器具。

邱聖蘭的作品以簡約風格為主，以簡潔的器形與化妝土的表面質感處理為特色，作品充滿內斂的美感。黃立綺則以海洋為靈感來源，將海洋元素融入生活器具的設計，增添作品的趣味與實用性。邱聖蘭與黃立綺同為陶藝班結業的資深陶友，對陶藝的熱愛與投入都顯現在作品中。

「陶埴雅趣」蔡坤錦、李芊慧、邱聖蘭、黃立綺陶藝聯展在新營文化中心登場。（新營文化中心提供）

聯展展出的茶器、花器等生活陶器以實用為主，透過柴燒技法呈現自然火痕的質樸美感，釉色的多樣運用，如青瓷的溫潤質地、銅紅的鮮明華麗、鈞釉的自然流動，賦予每件作品豐富的視覺效果與深層的情感表達，展現陶藝創作的多元面貌。

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