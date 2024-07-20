藝術可以很科技 台南新營文化中心展覽帶觀眾進入奇幻視覺世界

外星人頭像製成的造型演化動畫，表現情緒的多變。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕「漸漸『變／換』之間——白乃遠Motion Design個人展」，今天（20日）起至8月11日在台南新營文化中心展出，展出3部主題動畫作品及近百張靜態平面影像作品，以電腦圖像科技與視覺特效技術，帶領觀眾進入時間流逝的奇幻視覺世界，呈現出「藝術也可以很科技」。

白乃遠現為國立雲林科技大學數位媒體設計系專任助理教授，擅長以電腦圖像科技及數位視覺特效技術進行創作，並專注於實驗各類型視覺動態體驗與靜態影像作品。

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動畫視覺特效創作圖像，藝術結合科技。（新營文化中心提供）

白乃遠在這次展覽首次公開其獨創的「科幻神話觀感形式影像」，將科幻與造型元素作為創作符號，呈現獨特的美感。

這次展覽以「漸漸地變化」為主題，共展出3部動畫作品及近百張靜態作品，內容包含以千張外星人頭像製成的造型演化動畫，表現情緒的多變；以百張原創神祉圖像製作的動畫，呈現世間萬物的持續變化；及以萬張奇幻元素圖形創作的植物綻放動畫，抽象地展現自然生命的勃發。

白乃遠說，希望藉由這次展覽，帶領觀眾進入一個奇幻與現實交錯的視覺世界，在觀賞過程中體驗到時間流逝的美感與生命的勃發。

白乃遠擅長以電腦圖像科技及數位視覺特效技術進行藝術創作。（新營文化中心提供）

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