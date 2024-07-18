台南第2個眷村文化園區本週末開幕 復刻招牌憶往

二空新村文化園區首檔展覽，展出居民早期生活器具。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市第2個眷村文化園區仁德「二空新村」將於20日開幕，首檔展覽「來自二空的呼喚」，呈現二空歷史樣貌與人文風情，早期生活文物及復刻招牌，帶民眾走進當地居民的生活記憶。

二空新村文化園區將於20日開幕。（記者劉婉君攝）

二空新村目前保留南、北2棟眷舍建築，以及部分建築遺構，2022年開始修復，20日將正式開放，市長黃偉哲今（18）日與原眷村住戶同聚吃水餃，並邀請各地民眾一起前往參觀，了解當地的眷村文化與人文歷史。

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台南市長黃偉哲（左2）及文化局長謝仕淵（左1），與軍方代表及二空新村原眷戶一同吃水餃。（記者劉婉君攝）

文化局表示，二空新村早期有診療所、補給站等，園區透過老照片及復刻的招牌等方式，重現這一段生活記憶，窗戶上也有原眷戶回憶在眷村生活歲月的紀錄，保留的眷舍圍牆上，還可看到早期民宅防竊的2排鐵釘。

二空新村文化園區的窗戶上，可以看到原眷戶分享的生活記憶，81歲的紀河川指著自己的故事憶往。（記者劉婉君攝）

81歲的紀河川是空軍到二空新村的第1批住戶，她說，1949年和父親一起來台後，曾住過基隆、嘉義、高雄再到台南，4、5歲時到仁德二空，當時與其他住戶就住在軍用帳篷裡，家家戶戶以帆布當隔間，後來才蓋了眷舍，眷村改建後，她在附近買地蓋屋，現在仍住在附近，很高興二空新村可以成為眷村文化園區重新開放。

園區透過復刻的招牌，帶民眾一同感受原眷戶早期的生活。（記者劉婉君攝）

黃偉哲表示，期望透過二空新村「舊眷村空間」轉型成「新文化空間」的歷程，保留台南在地珍貴的文化內涵和生活記憶，鏈結原眷戶和周邊社區資源，讓二空以不同方式，繼續存在於台南的日常生活中。

園區透過復刻的招牌，帶民眾一同感受原眷戶早期的生活。（記者劉婉君攝）

今天的剪綵儀式記者會上，空軍軍校樂隊及仁和國小戰鼓隊開場演出，7月20日起開放民眾免費參觀，首檔展覽分為4大主題，包括「來自二空的呼喚」、「二空小日子」、「二空記事」、「共譜二空新篇」，透過建物、展品、聲響等方式，帶領觀者回到屬於那個年代的時空，開館日為每周三至周日上午9時至下午5時，戶外景觀為全時段開放。

開幕當天現場將有市集擺攤、旗袍體驗、紀錄片放映、水餃DIY、走讀導覽、座談會及音樂表演等。

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