台南第2個眷村文化園區 預計7月下旬開幕

二空新村文化園區保留部分眷村原建築活化再利用。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕繼水交社文化園區之後，仁德二空新村文化園區預計將於7月下旬開幕，成為台南第2個眷村文化園區，採免費開放參觀，開幕展將透過早期眷村居民的生活物件，帶民眾走進二空的歷史回憶。

仁德二空新村完成遷建已逾10年，部分保留的原眷舍於2022年8月展開修復工程，打造成為半戶外休憩空間，總經費4230萬元，去年9月竣工，目前正在進行文化園區的最後細部收尾工作，文化局並已完成委外經營團隊的招商。

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二空新村文化園區南側的日治時期防空碉堡，為台南市歷史建築。（記者劉婉君攝）

文化局表示，二空新村文化園區除了南、北兩棟眷舍，保留眷村的歷史紋理，還有南側的日治時期防空碉堡，以及鄰近的2處貿易四村興建碑，均為南市歷史建築，此外，還有近期新增的一架除役F-5E戰鬥機。

文化局指出，開幕當天除了有特展介紹二空新村的歷史，初步規畫還有走讀、市集、親子活動等。事前的開園記者會則預計將邀請原住戶一同回到園區團圓吃水餃 。未來經營團隊也會定期舉辦市集和文創活動等，活絡園區，也讓更多民眾認識二空新村。

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