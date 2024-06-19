台南文化幣創造逾1.4億消費額 暑假將首開放適用公營古蹟門票

台南市研議文化幣適用古蹟景點門票，預計最快暑假上路。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市文化幣使用已創造1億4387萬餘消費額，其中以「書店及出版業」為消費大宗，顯示台南青年藝文喜愛閱讀。此外，市府首度著手古蹟景點入場票券適用文化幣，預計暑假期間能夠上路。

南市文化局表示，從去（2023）年6月迄今，已創造1億4387萬餘元文化幣消費額，若以去年南市文化幣領取率逾8成，大約6.5萬人使用。其中消費類別，「書店及出版業」佔比37.31％最高，其次為「文創工藝類」20.63％、「流行音樂」14.32％、「電影院」11.43％、「文資保存與社區營造場域類」5.98％、「表演藝術」5.65％、「博物館類」3.69％。

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文化局表示，台南青年藝文人口以書店及出版業為消費大宗，有些意外不是流行音樂，可看出台南青年喜愛閱讀，其實台南也有許多表演節目，例如5月初唱歌集音樂劇場《今晚，我想來點》青年專場使用文化幣滿座，可供未來規畫節目活動參考，可多引進這類「有說有唱」的藝文表演。

台南市立博物館將採收費制。（記者洪瑞琴攝）

南市文化局表示，今年估計南市16至22歲符合領取文化幣資格人數約11.4萬人，將可為台南帶來1.36億的文化商機。文化部未來更預計調整文化幣發放年齡下修至13歲，進一步埋下文化扎根的種子。

由於目前全國可用文化幣消費的古蹟或歷史建築，基本上都是委外經營，例如台南林百貨也適用。但是政府直營的古蹟點門票適用非常少，文化部希望以民間單位申請為優先。

南市文化局表示，台南直營古蹟的門票尚未適用文化幣，主要原因還有技術性問題，希望最快趕在暑假期間可以使用，古蹟跟將採收費制的台南市立博物館一起申請適用入場票券，培育在地青少年藝文消費人口，並鋪奠成為台灣文化公民之路。

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