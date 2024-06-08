【藝術文化】〈官我什麼事 專訪文化部長〉李遠：想把文化餅做大 首要成立優良兒少頻道

新任文化部長李遠（左）接受本報《官我什麼事》專訪。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪專訪〕作家「小野」入閣成為文化部長「李遠」，李遠坦承，答應接任文化部長後一度後悔，因為感覺責任很重大，擔心扛不起來。但在歷經立法院2場聚焦文化部的答詢後，李遠展現資深文化人的智慧與穩健，於昨（7）日接受本報《官我什麼事》節目專訪中表示，文化部已經做好準備，透過跨部會合作，政府確實可以做到「部部都是文化部」。

雖然以作家「小野」聞名，但李遠自認生涯累積的經驗都與文化有關。（圖為李遠接受《官我什麼事》專訪畫面）

上任後最想做的第一件事 成立優良兒少頻道

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李遠認同文化幣的成效，而且主張降低適用年齡。（文化部提供）

「譬如說我如果要推廣兒童教育、推廣圖書館與買書，我就必須找教育部；如果要建立一個更大的OTT平台，我得找國家發展委員會跟國發基金、跟數位部；然後如果要推廣文化路徑、低碳旅遊，我得找交通部的觀光署。我就發現文化是無所不在的，他們就有一個口號說部部都是文化部。」

中正紀念堂向獨裁者致敬的儀隊是否應撤離？李遠認為可以找到一個大家都接受的方式。（資料照）

「我想把文化這個餅做大，但是如果你問我有沒有先後順序，我非常清楚就是我對兒少有憂心。」因此，成立優良兒少頻道相對重要，李遠說，就現有公共電視第三台，內容多是重播的節目， 兒少頻道預定8月成立（定頻在12），目前正積極尋找製作單位以及國內外優質的兒童節目，讓整個節目翻新，希望收視率會變好。

李遠表示，上任後最想做的事是為兒少甚至青年做文化扎根。（圖為李遠接受《官我什麼事》專訪畫面）

文化幣適用年齡擴大 可望明年增加50萬人受惠

其次是青少年的「文化幣」，李遠上任文化部長的第2天，就喊出要把「文化幣」適用年齡從16歲降低到13歲，「我算過大概要多6億元，約可增加50萬人受惠。」 李遠表示，這是他目前的構想，但是要實施的話，就必須通過行政院同意編這個預算，再到立法院爭取，若預算過關，明年就可實施。

李遠提到，「文化幣」實施以來伴隨一個很大的好處，就是可以分析出「錢用在哪裡」。台灣以前沒有做過青少年消費行為的調查，因為「文化幣」而開啟了 一個非常好的調查機制，知道有人把文化幣花在看電影、買書或音樂會，「還有一個電影院說，有一部電影收500萬元都是文化幣。」

此外，文化幣還有一個很好的策略，就是指定捐款。李遠說：「我覺得這個機會太好了，因為過去我在紙風車基金會就是完全靠民間的募款來走遍全台灣319鄉鎮，後來368又走了快13年，都是靠民間捐款。」李遠說他當文化部長之後，遇到一些小朋友跟他說「文化幣可不可以多一點？換句話說，文化幣已經在他們心目中是很重要而且很划算的東西。」所以文化幣如果能夠透過政府的固定預算之外，再發動企業界甚至一般人的捐款，應該可以發揮很大的功效。

理解藝人在中國被逼統有2種 文化部應擴大國內支持

談到近來台灣藝人包括五月天等，在中國發展卻頻頻被逼表態不支持台獨，李遠表示，「台灣是一個多麼自由民主的國家，就是我不喜歡你講的話，我得尊重你。」即便在家門口插五星旗也不會怎樣。李遠認為，藝人表態有兩種，「一個就是他搞不好真的比較喜歡中國」，而「如果他被迫，我是蠻同情的。憑良心講，我還是表達我的同情跟理解。」

李遠說，「做為一個文化部長，不太能夠去表達我對這些藝人的那種譴責。反而我覺得我們應該擴大我們自己能做的部分，雖然文化部的整體預算在所有部會裡占不到1%，能做的很少，但會想辦法盡量擴大它，能夠把民間的錢拉進來了，這點是我來以後 很想做的事情。」

避免設計抄襲爭議 台灣一定要非常重視原創

至於台文館的抄襲事件，以及目前還備受關注的巴黎文化奧運台灣館主視覺，是否涉及過度參考或抄襲？身為文化部長，李遠如何定義「原創」？

李遠說，原創也可分為2種，首先，「並不完全是要跟人家不一樣才叫做原創，就文化的原創來講，最好是從傳統的元素去找」，「還有一種原創是什麼都沒有，它就是抽象的東西」，李遠強調，台灣一定要非常重視原創的原因，是因為台灣經歷過各種不同的文明跟文化洗禮，慢慢累積發展成現在多元而兼容並蓄的面貌。

撤中正紀念堂向獨裁者致敬的儀隊? 有把握在任內做出改變

最後，關於轉型正義中正紀念堂去威權化的議題，台灣民間真相與和解促進會日前發聲明表示，文化部自2017年啟動中正紀念堂轉型的社會討論，2021年啟動階段性轉型計畫迄今已逾3年仍尚未落實，質疑新任文化部長李遠的態度。日前在立院教文會的質詢中，也有立委關注是否應先撤除三軍儀隊向獨裁者致敬的儀式。

對此，李遠表示，中正紀念堂轉型絕對不是文化部說了算，「它可能層級蠻高的，到行政院、到總統。」 如果從轉型正義的條文來看，是必須去威權。「不可諱言，2000年政黨輪替之後，中正紀念堂已經開始一直變，比如大中至正的門牌變成自由廣場，裡面的展覽開始慢慢改成是去威權的展覽。」

「可是大家覺得最難處理就是那尊銅像，也很多人講出各種方式，都沒有辦法改變，因為他太難了；於是，大家就先討論儀隊要不要撤掉。」李遠說，「我沒有權利撤儀隊，因為它是國防部的，我沒有權。但是我可不可以從這裡面找到一個大家接受的方式？」李遠指出，如果國防部願意，「我有把握，應該在我任內可以做出一點改變。」

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