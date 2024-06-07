限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
《官我什麼事》專訪文化部長李遠 獨家披露政策藍圖直球對決難解爭議
文化部長李遠（左）接受本報《官我什麼事》專訪。（記者凌美雪攝）
〔記者凌美雪／台北報導〕作家「小野」入閣成為文化部長「李遠」，坦承答應接任文化部長後一度後悔，因為感覺責任很重大，擔心扛不起來。但在歷經立法院2場聚焦文化部的答詢後，李遠展現資深文化人的智慧與穩健，李遠接受本報《官我什麼事》專訪表示，文化部已經做好準備，透過跨部會合作，政府確實可以做到「部部都是文化部」。
打造優良的兒少頻道、下修文化幣使用年齡，讓國家文化資源有效向下扎根；面對轉型正義的挑戰，如何去除威權象徵？藝人在中國被「逼統」，李遠如何直球對決？接任文化部長想做的事很多，強化文化產業的策略藍圖是什麼？都於今（7）日上午10時播出的《官我什麼事》中獨家揭露。詳於直播連結（https://youtu.be/j6ZgO_Jdzhw）
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
網友回應