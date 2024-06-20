（影音）看見台灣精神 文總發表《匠人魂》手作記憶的黑糖

中華文化總會拍攝《匠人魂》—「手作記憶的黑糖」。（文化總會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南甜」或許其來有自？中華文化總會最新1集影片《匠人魂》—「手作記憶的黑糖」，拍攝團隊前進台南關山南化水庫，記錄匠人之家張錫斌、張玥騰兩代製糖師，傳承古法熬製手工柴燒黑糖的故事，以及堅持對土地的愛與辛勤，體現台灣精神。

今（20）日在台南市美術館舉行發表會，黑糖農莊第2代張玥騰到場分享甘苦。原是體育健將的他，因心疼父母勞累，在25歲回到關山里幫忙。不僅跟著父親學習工序，同時負責品牌經營，平時悉心培植甘蔗，製糖期間更是常常凌晨3點上工一路忙到晚。

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中華文化總會今日在南美館1館發表《匠人魂》—「手作記憶的黑糖」影集。（記者洪瑞琴攝）

張玥騰說，最辛苦的是不停地放木頭燒柴木，不斷自問「我的人生為什麼要重複做這種事」，曾有位上山客人離去時頻頻躹躬道謝「 做出這麼美好的東西給我們」，當下讓他體悟認真做1件事情，還是會有人感受到，「做對的事情就對了，其他都只是過程」。

文化總會副會長江春男表示，台灣這麼小，用什麼被世界看見？就是台灣有自己的文化、自己的傳統、自己的職能，認真勤奮為這塊土地打拼到底「什麼都嘸驚」，匠人職魂最具代表，這也是文化總會致力推動的事。文化總會自2017年起拍攝《匠人魂》系列影片，至今累計製播49集，向世界傳遞台灣的匠人精神。

中華文化總會製作影片《匠人魂》—「手作記憶的黑糖」，紀錄台灣製糖師匠人精神。 （文化總會提供）

台南市長黃偉哲表示，台南是匠人的故鄉，多位人間國寶都出自台南。南化區黑糖產業文化淵遠流長，自日治時期至今，不僅歷史文化價值，對於當地經濟發展更是功不可沒，公私協力共同保存這些珍貴的文化資產。

關山里的風土滋養了兩代製糖師，以友善農法種蔗，以柴燒古法煉糖，是他們共同的堅持，也用黑糖串連起一家人的互相扶持的情感，打造在地的品牌。

台南是製糖重鎮，民生餐飲普遍用糖，「台南甜」或許其來有自。（文化總會提供）

中華文化總會表示，台灣曾是蔗糖王國，17世紀即外銷國際，清代時有8成以上糖廍位於台南，「台南甜」或許其來有自。日治時期非經政府許可民間不得設立糖廍，但關山里位處隱蔽的山區，居民因此地利之便，種蔗之餘也暗自以簡易器具製糖，滿足民生所需，故事主角張錫斌在關山村落長大，見證台灣糖業興衰。

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