愈在地愈國際 牽亡歌將首上巴黎文化奧運

法國巴黎文化奧運台灣館主視覺。（台南市府文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024年夏季奧運將於7月在法國巴黎登場，主辦城市巴黎今年特別聚焦「文化奧運」（Olympiade Culturelle），台南在地的「謝銘祐&麵包車樂團」、「林宗範／風中燈牽亡歌團」及「秀琴歌劇團」3組優秀藝文團隊，更受邀至文化奧運台灣館演出，台南文化軟實力被世界看見。

南市文化局表示，文化奧運台灣館由文化部統籌規畫，以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」為4大主題，將在7月27日到8月10日期間，於法國拉維特園區（Parc de la Villette）安排音樂、戲曲新編、舞蹈、DJ演出等近60場節目，與法國、捷克、巴西、加拿大等10餘國同場較勁，展現來自台灣的展演魅力與文化自信。

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林宗範的「風中燈牽亡歌團」將上巴黎文化奧運演出。（台南市府文化局提供）

台南市長黃偉哲表示，文化奧運提供跨族群、跨型式表演平台是好事，吸引外國人進一步了解「牽亡歌」傳統葬儀式陣頭的孝思與情感意涵，台南文化軟實力的具體展現，更是對在地藝文團隊的高度肯定。

這次赴法演出團隊，台灣隊有22隊，台南代表隊就有3隊，含括音樂、陣頭及傳統戲曲等不同類型。由金曲歌王謝銘祐領軍的麵包車樂團，傳達台灣自由土壤所孕育出的音樂創作；後壁月琴師傅林宗範及風中燈牽亡歌團，以傳統樂音傳遞台灣重要民俗文化資產；在地天團秀琴歌劇團，以精湛技藝呈現台灣傳統戲曲新編的當代樣貌。

文化局長謝仕淵表示，此次台南團隊進軍巴黎文化奧運，相關經費由文化部全額支持，市府則協助排練空間提供、活動宣傳。後續也將邀請相關表演團隊，搭配合適性質的展演活動，共同推廣台南藝文特色，讓世界看見台南。

謝銘祐麵包車樂團將上巴黎「文化奧運」表演。（南市府文化局提供）

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