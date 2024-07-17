童趣又驚喜 《劍獅出巡》親子劇台南登演

信誼經典《劍獅出巡》親子故事劇場，將在8月台南演出。（信誼基金會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市立圖書館今年舉辦「台南400好書選」，並與信誼基金會合作推出親子繪本系列活動，運用安平傳統「守護」精神的「劍獅」為代表元素，將出演5場《劍獅出巡》兒童劇，將平面閱讀轉為實體表演，融合童趣與歡樂。

《劍獅出巡》是2018年「信誼幼兒文學獎」30週年時製作的兒童劇，改編自第20屆得獎同名佳作，場場皆爆滿。今年逢「台南400」，重啟跨界合作，期望藉由戲劇演出、故事走讀等方式，讓民眾更認識台灣與台南人文風情。

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《劍獅出巡》親子故事劇場改編自信誼幼兒文學獎同名原創圖畫書，故事背景正是台南。（信誼基金會提供）

這次邀集兒童戲劇專家王友輝、《通靈少女》林孟寰編劇、周浚鵬導演等原班人馬聚集，集結圖畫書、互動舞台劇、布袋戲、舞獅等元素的結合，以3面式環繞舞台呈現安平古意盎然的紅磚巷場景，巧妙運用燈光及剪影的轉換，打造出沉浸式的劇場效果，再加上演員操作劍獅戲偶，搭配說書人、光影效果、偶戲道具，與觀眾近距離的互動，將平面閱讀轉化成立體化的互動劇演繹。

《劍獅出巡》親子故事劇場，巧妙結合演員、戲偶、道具、光影效果。（信誼基金會提供）

信誼基金會營運長廖瑞表示，《劍獅出巡》圖畫書原創作家劉如桂，從小生長在充滿人文色彩的台南古城，耳濡目染之下，對民間信仰與風俗習慣有很深刻的體會。她以安平小鎮為背景，創作的「劍獅」系列故事，近幾年帶動許多親子到台南展開尋劍之旅，也是許多旅行社喜愛的主題旅遊素材。

南市圖表示，為讓孩子與創作者距離更貼近，邀請作者劉如桂於7月21日在南市鹽埕圖書館辦親子共讀講座，7月底展開「跟著圖畫書去旅行」走讀之旅，踏尋劍獅的歷史足跡。

《劍獅出巡》台南場表演時間8月23日至25日，在永康新總館哇劇場演出，期間也將舉辦「劍獅」主題書展、作者簽書會、劍獅小寶劍彩繪，詳情可上信誼基金會劍獅出巡官網查詢。

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