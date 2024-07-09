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《劍獅出巡》經典兒童劇8月臺北、臺南開演

2024/07/09 14:32

信誼經典《劍獅出巡》親子故事劇場巧妙運用演員、戲偶、光影、音效等特色結合，將好戲帶到親子面前。（信誼基金會提供）

〔記者魏伶如／台北報導〕暑假一到，就是家長的鬼門關開，想要「鎮宅辟邪」，不妨帶孩子欣賞信誼基金會經典重現2018年、信誼幼兒文學獎30周年躍上舞台的兒童劇《劍獅出巡》，8月2日起在臺北、臺南兩地演出。

這部以講述臺南安平傳統聚落「鎮宅辟邪」守護神「劍獅」的親子故事劇場，改編自獲獎原創圖畫書，透過專業劇場團隊的演繹，以台上台下互動與「人偶同台」的方式詮釋，演員時而操作戲偶，時而以真人的樣貌穿插演出，時而走入席間與兒童互動，帶領大小觀眾一起走進台南安平守護神的故事裡，在尋劍過程中體會台灣鄉里互助情誼與在地人文關懷的可貴。

《劍獅出巡》兒童劇是信誼基金會40週年、信誼幼兒文學獎30週年獻給親子的禮物，透過新創戲劇發展立體化的閱讀，深化兒童劇與閱讀的內涵。《劍獅出巡》兒童劇自2018年首演、2019年北中南巡演，場場皆是票房秒殺、佳評如潮。今年正逢臺南400年，力邀原班人馬再度聚首，要把這齣融合童趣與歡樂的安平尋劍之旅，原汁原味呈現在親子面前。故事中三隻劍獅友情的溫暖，用活潑又深刻的方式，扎根在新世代孩子們的童年記憶中，讓孩子們更能領會臺南安平守護神「劍獅」的「辟邪守護」文化表徵。也向親子觀眾傳遞在地文化的人文關懷與融入傳統民俗信仰的可貴。

《劍獅出巡》兒童劇巡演期間，也將舉辦「劍獅」主題書展、原創作者劉如桂簽書會、劍獅面具彩繪DIY等活動。（信誼基金會提供）

《劍獅出巡》兒童劇將自８月2日起在臺北演出，8月23日起在臺南演出，將好戲帶到親子面前。巡演期間，也將舉辦「劍獅」主題書展、原創作者劉如桂簽書會、劍獅面具彩繪DIY等活動，希望再透過閱讀推廣、手作活動、作者近距離接觸，讓孩子有更深刻的多元體驗。廣邀家有3~12歲孩子的爸爸媽媽，親子們一起走入劇場，與好戲歡喜相遇，感受原創故事的美好，是父親節最佳的禮物！更多兒童劇介紹歡迎上官網https://reurl.cc/AjNNgQ

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