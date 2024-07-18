台南-KY砸3億進駐高流「珊瑚礁群」 林百貨「Focus 13」明年試營運

台南生活開曼公司（台南-KY）預計投資3億元，由旗下的林百貨進駐高流的「珊瑚礁群」商業空間（右）。（記者李惠洲攝）

〔記者葛祐豪、黃佳琳／高雄報導〕高雄流行音樂中心最大OT案！台南生活開曼公司（上市公司台南-KY）預計總投資3億元，由旗下的林百貨進駐珊瑚礁群，成立「Focus 13」商場，預定明年第1季試營運，屆時輕軌沿線也將多一處商場。

高流中心由大型表演場所「音浪塔」、小型展演空間「鯨魚堤岸」、複合商業空間的「珊瑚礁群」、「海豚步道」等四大區域組成，目前主要招商空間多數已有唱片行、餐飲、咖啡廳、音樂教室及藝廊等業種進駐營業。林百貨總營業面積達2100坪，未來營業後，珊瑚礁群已全部滿租。

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高流執行長丁度嵐感謝文化局跨局處協助，與高流招商同仁努力，已於今年6月與高青創意公司簽約，營業範圍包括珊瑚礁群及海豚步道3、4號館，同步正進行規劃設計及內部裝修，預計明年第1季可以試營運。

高雄市文化局長王文翠表示，珊瑚礁群案是高流近期最大規模的招商引資案，預計總投資金額達3億元，預估初期年營收2.6億以上，取名為「Focus 13」，經營內容將結合文創設計、流行時尚、特色餐廳、咖啡廳。

台南生活開曼公司規畫結合林百貨（文化創意），及關係企業高青開發FOCUS時尚流行館、高青生活（Focus in 生活平台的文創設計），以「Focus 13」為名開展新商場，因為光榮碼頭的前身，就是現在主礁群所在的位置高雄港13號碼頭。

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