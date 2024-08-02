真心「愛台」 愛爾蘭足球家庭披台灣國旗踢進世界大賽

班傑明父母攜帶台灣國旗到瑞典替台灣隊加油。（楊子葆提供）



〔記者凌美雪／台北報導〕台灣駐愛爾蘭大使楊子葆做了很多促進兩國交流扎根的事，集結6年在愛爾蘭的深度文化觀察，新書《星星都美麗，都柏林的A-Z》近日出版。而除收錄在書中的101則都柏林文化地景故事之外，楊子葆還有很多台灣與愛爾蘭之間動人的小故事，其中一個是目前被派駐台灣的愛爾蘭家庭，上個月才披著台灣的國旗，踢進世界大賽，可說標準的「愛台」。

以下摘錄楊子葆為這個愛台家庭撰寫的小故事：

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班傑明是台灣隊唯一西方面孔。（楊子葆提供）



7月15日在德國柏林落幕的歐洲盃足球錦標賽吸引了包括台灣人在內的全世界球迷目光，但恐怕沒有太多台灣人注意到7月20日在瑞典哥德堡（Gothenburg）結束賽程的足球《哥德盃》（Gothia Cup）。

今年，台灣隊在這場國際賽事中擊敗了來自瑞典、墨西哥、英格蘭、盧森堡、德國、立陶宛等隊，在參賽的124支球隊中晉級8強，雖然在遭遇法國「紅色山丘」（Mont Rouge）強隊以4比2落敗，無緣晉級，但台灣隊的表現的確贏得了傳統列強球隊的敬意。

班傑明與台灣隊友征戰瑞典，披國旗，穿著家長縫製的台灣原住民服飾，一起為台灣爭光。（楊子葆提供）



《哥德盃》一向有《小世界盃》稱譽，是全世界規模最大、最具影響力的青少年足球錦標賽，參賽選手年齡限制在11到19歲，既為了足球文化紮根，也提供後起之秀國際舞台。

今年的台灣隊12位選手中，唯一一位非台灣籍球員班傑明（Ben, Benjamin O’Donoghue）吸引了許多人的目光。他來自愛爾蘭，因為父親派駐台灣工作而全家移居台灣，因此愛上台灣，甚至身披台灣國旗在球場上為台灣奮戰。

現年12歲的班傑明兩年前抵達台灣，來台之前他原本就是愛爾蘭科克市兒童足球隊的一員，事實上，他根本就來自愛爾蘭的足球家庭。

這個球隊的教練都是派來台灣工作的外國朋友們公餘義務支持。（楊子葆提供）



班傑明的爸爸保羅熱愛足球，但只能算是業餘球員；媽媽來台之前曾是科克市女子足球隊的一員，她所屬球隊在2000與2002年獲得愛爾蘭盃冠軍；他的叔叔史蒂芬也是曾獲愛爾蘭盃冠軍的足球員；在全家的支持之下，班傑明與台灣隊友征戰瑞典，披國旗，穿著家長縫製的台灣原住民服飾，一起為台灣爭光，也一起深耕台灣的青少年足球文化。

愛爾蘭青少年球員與台灣青少年球員合作，愛爾蘭家庭與台灣家庭共同支持，愛台、愛台，文化的本土化與國際化就在真心深愛裡滋養茁壯。

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