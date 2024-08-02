3大鬼片「嚇屍了」迎鬼門開 8月國影中心放映多部電影

國家影視聽中心鬼門開特企「嚇．屍．了」，選出3部亞洲恐怖片放映。（國家電影及視聽文化中心提供）

〔記者董冠怡／新北報導〕8月3日深夜鬼門即將開始，新莊區國家電影及視聽文化中心（簡稱國影中心）推出「鬼門開」特企「嚇．屍．了」，從8月3日起至9月1日，將於影廳大、小影格播映亞洲經典恐怖片，包含香港「殭屍道長」林正英演出的《人嚇人》、取材自日本妖魔傳說的《來了》及影帝吳慷仁、影后謝欣穎主演的冥婚議題《屍憶》，票價220元，剩餘席次可上活動官網查詢。

「天涯海角電影院」的精采選片包括經典修復電影及近代作品。（國家電影及視聽文化中心提供）

「2024年天涯海角電影院」偏鄉放映計畫，8月3日起至10月6日，接連在新北市雙溪區播放《南方，寂寞鐵道》、苗栗縣泰安鄉《哈勇家》、宜蘭縣員山鄉《竹籬笆外的春天》數位修復版、嘉義縣番路鄉《聽見歌再唱》；屏東縣琉球鄉《恒春》數位修復版與《魔法阿媽》4K數位修復版、《鷺鷥河》和《高雄發的尾班車》數位修復版共6場，免費入場。

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國家電影及視聽文化中心表示，上述通常活動前1個月會開表單，預約報名名額100人，但現場仍可候補入場。

「暈船吧！老派邂逅之必要」以「旅行愛情」為題。（國家電影及視聽文化中心提供）

「暈船吧！老派邂逅之必要」以旅行愛情為主題，8月3日起至9月1日於國影中心大、小影格放映10部國內、外浪漫愛情經典，諸如《愛在黎明破曉時》、《搖滾東京戀習曲》、《情定鐘聲》、《艷陽天》、《愛情對白》、《巴黎二日情》、《義大利之旅》、《最遙遠的距離》、《海上的愛》及《儷人行》，神遊日本東京、義大利那不勒斯、法國巴黎、美國紐約等地，票價220元，可上活動官網了解詳細資訊。

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