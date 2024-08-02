文學可以很時尚 百年古蹟台文館首辦時尚走秀明登場

黃秀瑾的設計手稿。（台灣文學館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕文學藝術可以很潮、很時尚！國立台灣文學館將於明（3）日首度舉辦「綻放—台南400時尚秀」，以明信片、油畫作品為設計元素，藝文之美躍然紙上，更能夠鮮麗走進伸展台，展現「臺南400」與時尚、文化創意、百年古蹟的豐富底蘊。

黃秀瑾的設計手稿。（台文館提供）

黃秀瑾的時尚作品， 以「Tainan 400 Mail Art─郵遞藝術展」為設計元素。（台文館提供）

台灣文學館建築本身即是原台南州廳古蹟，於日治時期1916年落成至今已逾百年歷史。曾做為台南最高行政中心的殿堂，擁有典雅華美氛圍，紅磚拱廊與歐式圓柱為背景，文學光廊將首度轉化為時尚伸展台，台文館開館近11年來首度處女秀，也是做為「臺南400」的賀禮。

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藝術家江賢二創作的明信片。（台文館提供）

台灣文學館目前正展出的「Tainan 400 Mail Art—郵遞藝術展」，以「祝福台南」為題，邀請全世界18國與台灣在地藝文工作者，以不同方式表達對台灣和台南的祝福與支持，藉由這些創作豐沛能量，也呈顯台灣多元文化的土地樣貌珍貴價值。

渡邉勝則作的明信片。（台文館提供）

台灣文學館表示，時尚秀活動邀請著名服裝設計師黃秀瑾，以江賢二、劉鳳儀、渡邊勝則3位藝術家，在郵遞藝術展中的明信片作品為設計元素，讓藝術走上台文館時尚Runway，運用永續循環素材與藝術家作品成為美麗的布花，設計師以「綻放」為題，在百年文學館解構藝術元素與設計概念，融入設計品牌Jin Garden，以台南美麗的景色記錄台灣之美。

劉鳳儀創作的明信片作品。（台文館提供）

時尚秀由白鷺鷥文教基金會、台灣藝術時尚協會共同主辦，藝術與時尚結合，為「臺南400」增添藝術文化的風華。黃秀瑾表示，設計作品包括藝術展明信片及她個人油畫，共有26件作品呈現。

台文館文學光廊將首度轉化為時尚伸展台，館內正為明天的活動進行布置。 （記者洪瑞琴攝）

「臺南400時尚秀」活動，時間8月3日下午4點，下午3點半開放入場，座位有限額滿為止。

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