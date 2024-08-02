雙北夏季2大煙火秀接力登場 淡水福容坐擁煙火景觀推浪漫行程

淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂開幕可欣賞燦爛煙火秀。（淡水福容提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕夏夜想感受浪漫情懷就來淡水！台北大稻埕煙火8/10最終場，淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂開幕煙火8/11首登場，今年加碼無人機燈光秀及水舞展演，要讓民眾一次看個過癮。大家敲破碗的新北「淡水漁人碼頭煙火秀」，每年都會吸引大批遊客朝聖，今年將於8月11日與9月8日兩天施放主題煙火秀，並加碼無人機燈光秀；8月9日至9月8日期間每晚安排水舞展演，特別的是，每晚限定場次，還結合情人橋雷射燈光秀演出，點亮淡水夜空，港區浪漫氛圍破表。民眾可以攜家帶眷遊淡水、賞煙火、看水舞、吃美食，一起來享受北台灣夏季最浪漫盛事。

河岸露台也是欣賞煙火秀的好地方。（淡水福容提供）

入住面對大海的海景房，可近距離眺望高空煙火。（淡水福容提供）

福容大飯店淡水漁人碼頭店表示，每年都接棒在大稻埕後的「淡水漁人碼頭煙火」，煙火最佳觀賞點推薦，漁人碼頭區木棧道是最接近煙火的景觀，可感受現場震撼；福容大飯店前的觀海廣場、環港步道，也可以近距離觀賞煙火。提醒民眾利用大眾運輸工具提早到現場，以免塞在車陣之中。而連續舉辦8年的淡水漁人碼頭煙火秀，淡水福容飯店坐擁煙火景觀第1排，每年住房、餐廳、河岸煙火席都是一推出就秒殺，現正推出的相關優惠活動如：自助百匯晚餐3大螃蟹吃到飽；必吃的阿基師觀海茶樓，現正舉辦感謝祭活動，單筆發票結帳金額滿1,000元贈1張100元消費抵用券；還有河岸煙火浪漫雙人一日遊行程，包含河岸露台煙火席、游泳池、三溫暖、健身房等設施使用；30人以下企業包場茶會等；或者直接入住浪漫煙火房，面對大海的海景房可近距離眺望震撼高空煙火，目前煙火施放當天訂房率已超過7成，想安排浪漫行程的民眾手腳要快。

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淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動期間，有精采水舞展演。（淡水福容提供）

除了看煙火秀，夏天也是出遊淡水的最佳季節，淡水漁人碼頭有豐富吸睛的活動，白天可搭乘渡輪暢遊藍色公路，沿木棧道欣賞河岸風景，或騎單車享受金色水岸自行車道風光，傍晚觀賞夕陽餘暉，夜晚來臨時，漫步多彩繽紛的情人橋，從白天玩到夜晚。淡水漁人碼頭商圈好吃也好買，最美夕陽第一排星巴客、海景咖啡廳、海鮮餐廳、小吃、伴手禮等，周邊景點則有石滬心潮間帶、幾米遊園車、溜溜帽遊樂場、淡海輕軌自行車祕境等，有時間還能順遊北海岸碧海藍天的遊程，滿足吃喝玩樂的豐富行程。更多相關訊息詳詢福容大飯店淡水漁人碼頭店官網。

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