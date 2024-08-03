台南挺歷史老屋活化 建物整修上限80萬

獲得文化局補助完成修護的新營區新東舊時光（藥仔會社）。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「文化古都」保留老街老屋，今年度「歷史街區及歷史老屋振興補助計畫」，即日起開放受理至10月17日，其中建物整修類，最高補助上限80萬元，鼓勵民眾守護珍貴老宅「愈老愈是寶貝」。

文化局說明，今年補助計畫包括3種類別，「建物整修類，針對1971年12月31日以前興建完成的歷史老屋，補助每案上限80萬元的整修工程經費。

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甫修復完成的原五福商店，華美立面已成為南市中西區中正路街屋指標。（記者洪瑞琴攝）

每案補助上限為30萬元的「規畫設計類」則是針對工程進行前的規畫設計費用，除了歷史老屋之外，保留原始立面的新建建築也可以申請，希望引導新舊共融並維持都市沿街公共景觀。「教育推廣類」每案補助上限20萬元，鼓勵立案團體於歷史街區內，辦理有助歷史街區振興活動或綠美化小型開放空間等計畫。

修建後的南市中西區宮後街9號。（南市文化局提供）

文化局表示，今年初，在曾為「奉茶」的歷史老屋舉辦過去11年119處獲補助的再生案例展，也開箱甫修復完成的原五福商店，獲得廣大迴響與詢問，顯見台南歷史街區政策，傳達「維繫人與建物、連結身邊歷史場域」精神觀念，已普植於社會大眾。在市長黃偉哲支持下持續推動計畫，希望吸引更多人共同守護台南街區歷史環境。

原五福商店保留優美的古早木扶梯。（記者洪瑞琴攝）

南市文化局將於8月5日、13日、19日下午3點，分別於新營區新東舊時光（藥仔會社）、新化區原惠生醫院、中西區宮後街9號，在這近1年完工的補助案例，舉辦3場說明會，讓民眾能夠實際感受歷史老屋整修與改善後的舒適，並了解成功案例的背景故事與提案脈絡，誘發民眾對於歷史老屋活化振興的想法。

線上報名說明會（https://reurl.cc/mydN7A），每場次限額20名。

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