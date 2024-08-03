「波麗露在高雄」10月重返衛武營 再現《1875拉威爾與波麗露》劇場重製版

衛武營「波麗露在高雄」今年將完成舞遍38區壯舉，首站8月17日從小港國際機場飛機觀景台起舞。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心支持駐地藝術家周書毅「波麗露在高雄」舞蹈旅行計畫，2年來已於24個行政區起舞，今年從8月17日小港國際機場開始，展開為期8週巡演，將於10月完成舞遍38區壯舉後，重返衛武營演出《1875拉威爾與波麗露》，相隔14年再現2024劇場重製版。

衛武營「波麗露在高雄」今年將完成舞遍38區壯舉，首站8月17日從小港國際機場飛機觀景台起舞。（記者陳文嬋攝）

衛武營藝術總監簡文彬說，推行「波麗露在高雄」初衷就是要讓表演藝術走出衛武營，衛武營提供一個契機，把接觸藝術文化機會提供給每一個人，過去2年「波麗露在高雄」已於24區共30多個公共空間，與超過1萬6000名觀眾相遇，期待今年海線之旅認識更多新朋友，讓更多人認識藝術、了解衛武營，最後也跟著《波麗露》樂曲一起走進衛武營觀賞《1875拉威爾與波麗露》2024劇場重製版。

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衛武營「波麗露在高雄」今年將完成舞遍38區壯舉，首站8月17日從小港國際機場飛機觀景台起舞。（記者陳文嬋攝）

「波麗露在高雄」編舞暨計畫發起人也是衛武營駐地藝術家周書毅說，這支舞蹈曾在倫敦、紐約起舞，回到台灣各地巡迴百場演出後，在高雄單一城市創造找尋舞蹈與社會連結能量，遇見許多第一次觀看現代舞的民眾，彷彿走出戶外就是它命定責任，走訪高雄這些年分享舞蹈，居民回饋感受和想像，對他和舞者而言，這才是藝術生命的開始，也是一連串「打開」過程，打開身體、打開對藝術的好奇心，回到劇場改採售票方式，更是希望找到曾看過或聽過這作品的每個人，買下一張票給予「波麗露在高雄」這些年累積最大支持。

衛武營「波麗露在高雄」今年將完成舞遍38區壯舉，首站8月17日從小港國際機場飛機觀景台起舞。（記者陳文嬋攝）

「波麗露在高雄」計畫將藝術帶出劇院，以舞蹈走入民間日常，2年巡演24個行政區，今年以「那片海」為主題，8月17日到10月5日沿著海線起舞，以高雄國際機場飛機觀景台為首站，將舞蹈帶進旗後礮臺、永安鹽田彩繪村、蚵仔寮藍色公路前廣場、茄萣海岸公園等靠海漁村、文資古蹟、市場與及廟宇等常民集會場所，巡演尾聲10月4到5日將深入去年因颱風取消演出的那瑪夏區起舞，完成高雄38個行政區巡禮。

10月12、13日重返衛武營歌劇院，演出《1875拉威爾與波麗露》2024劇場重製版，不同於戶外版，將舞作主旨「活在當下」進行更深入討論，舞作內容也重新編排，融入更多元情緒表達，舞者也因劇場環境干擾較少，肢體與情緒表達更細膩，並結合紀實影像放映、新增樂曲選擇使用、舞者服裝變化，以及劇場舞台燈光效果等設備運用，呈現不同舞作樣貌。

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