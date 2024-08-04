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高雄庄頭藝穗節粉墨豋場 40場藝術大匯演社區、學校、廟埕熱鬧開演

2024/08/04 15:27

長達3個月的高雄庄頭藝穗節，即日起熱鬧粉墨豋場。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕長達3個月的高雄庄頭藝穗節，即日起熱鬧粉墨豋場，包括戲劇、偶戲、歌仔戲和音樂會共40場表演藝術大匯演，將在27個行政區社區公園、活動中心、學校及廟埕熱鬧開演。

高市文化局長王文翠表示，從2011年開辦的「庄頭藝穗節」，是將廳堂級表演節目送到大高雄庄頭巡演，至今已累積演出532場、超過41萬觀賞人次，是最親近生活的藝術節慶。

2024高雄庄頭藝穗節包括戲劇、偶戲、歌仔戲和音樂會共40場表演藝術大匯演。（高市文化局提供）

今年庄頭藝穗節從8月演出到10月，集結觀眾最喜愛的表演類型與優秀演藝團隊，包含戲劇、偶戲、歌仔戲和音樂會共40場表演，將在27個行政區輪番搬演。

其中，最受觀眾喜愛的庄頭歌仔戲，將推出18場優質好戲，無論是國藝會發表或廳堂售票演出，都要來到庄頭演出，計有明華園天字戲劇團、日字戲劇團、春美歌劇團、尚和歌仔戲劇團、勝秋戲劇團和秀琴歌劇團等精彩劇碼，歡迎劇迷與歌仔名角一起度過精彩的周末夜晚。

高雄庄頭藝穗節是將廳堂級表演節目送到大高雄庄頭巡演。（高市文化局提供）

庄頭偶戲安排永興樂皮影劇團》、錦飛鳳傀儡戲劇團、天宏園掌中劇團、新世界掌中劇團和金鷹閣電視木偶劇團5場轟動武林、驚動萬教的精彩好戲；庄頭親子劇有奇巧劇團、豆子劇團、蘋果劇團、風神寶寶兒童劇團等優秀傑出演藝團隊，帶來7場非常適合全家共賞的精彩好戲。

另庄頭音樂會由薪傳打擊樂團、新古典室內樂團、Fantasia人聲樂團、南台灣交響樂團、高雄市管樂團與唱歌集音樂劇場帶來精采演出。

庄頭藝穗節最新節目及場次訊息，請上高雄市政府文化局官網（http://www.khcc.gov.tw）查詢。

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