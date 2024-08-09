「希望兒童合唱團」赴歐洲奪５金 感恩獻唱分享喜悅

希望兒童合唱團演唱排灣族歌曲〈婚禮的旋律〉時變換隊形，現場氣氛頓時歡騰起來。（記者陳奕全攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕屏東希望兒童合唱團於今年遠征歐洲國際合唱大賽，一舉抱回5大金獎。希望合唱團由聯邦銀行連續募資捐助8年，今（9）日在內湖自由時報大樓廣場舉辦感恩演唱會，當和聲緩緩推開，在空間中激盪出美妙共鳴，吸引大批民眾駐足欣賞；演唱過程中，更陸續有不少民眾自樓廊探頭而出，共同聆賞美聲。

希望兒童合唱團演唱〈Heiyuin〉一曲時，邀請聯邦銀行總經理許維文（中）共舞。（記者陳奕全攝）

聯邦銀行總經理許維文表示，「聽完演唱後彷彿心靈被洗滌並昇華很多層次。」今年募款速度與人數特別快也特別多，捐助人數踴躍至近800位。希望兒童合唱團為了不辜負大家的期待，每天日夜練唱，最終取得了歷年來最好成績，榮獲「奧地利維也納第13屆和平音樂節」青少組金獎，以及「斯洛伐克第9屆國際青年音樂節」青少組、聖樂組、民謠組、青年組4大金獎，聯邦銀行作為支持希望兒童合唱團的一份子，也感到很驕傲，期待未來能有更多令人驚豔表現，讓世界持續聽見台灣的聲音。

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希望兒童合唱團今（9）日在內湖自由時報大樓廣場舉辦感恩免費演唱會吸引大批觀眾聆賞（記者陳奕全攝）。



今日吸引大批民眾到場聆聽，活動最後，希望兒童合唱團執行長蔡義方代表致贈感謝狀給予聯邦銀行，並藉此感謝多年來不間斷的支持。聯邦銀行表示，感謝孩子們不放棄、勇敢逐夢的精神，向世界展現臺灣的音樂軟實力，聯邦銀行長期推動藝文教育發展，盼能培育更多像希望兒童合唱團這樣優秀的團體，發揮天賦所長，為厚植台灣藝術人才盡份心力。

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