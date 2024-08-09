內惟藝術中心「好好吃飯」展 ６藝術家描繪飲食風景

何景窗「為好好吃飯寫下一首情詩」字體隨陽光不同時段的照射角度產生不同美感的陰影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由內惟藝術中心主辦的「好好吃飯——呷飯ipad手機」展，由蔡乙甄擔任策展陳，邀請6組藝術家，包含何景窗、徐均育、陳向榮、顏妤庭、「EAT達文西3.0」創作團隊、「料理職人的餐桌」等探討餐桌間飲食習慣的文化與藝術。展期至明年1月5日。

徐均育擅用紅銅線與鐵線，勾勒人的許多面向，無論是正面或側面欣賞作品，線條都符合人體臉孔各種起伏。（記者董柏廷攝）

內惟藝術中心表示，隨著經濟型態改變，飲食習慣從溫飽到巧食。傳統三大節日春節、端午、中秋，更以團圓為核心出發，發展出不同的吃食習俗，並兼具社交、溝通、聯絡感情等功能，「飯局可以是政治，也可以是交際，更可以是意在言外的比拚與輸贏。」

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徐均育〈我沒有藏遙控器〉以紅銅線勾勒出童年的家庭時光。（記者董柏廷攝）

甫獲「113年全國美術展」雕塑類金獎的徐均育擅用紅銅線與鐵線，勾勒人的許多面向，以及人與人之間的關係。她受訪時表示，「我通常從眉毛作為創作人物的起始點，依序是眼睛、鼻子、嘴巴……完成臉部表情。」彎折線條時，除想像從正面觀看的樣子，她也會留意側面線條須符合人體、臉孔的各種起伏。」譬如勾勒出兒時與家人們吃飯的回憶，以及人間情景的《我沒有藏遙控器》便具現其小時候將電視遙控器藏起來，被父親發現後，抓出來責問的場景。

另一個值得注意的是，何景窗以具有個人風格的書法字體「為吃飯寫下一首情詩」，挑選高雄的特色地名與名產為創作主體，讓字體隨著不同時段陽光的照射，產生不同意趣的光影。

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