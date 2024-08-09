妮妃雅化身「媽祖」守護多元民主 披「青島東路」登法國巴黎

妮妃雅（右）在巴黎文化奧運上化身媽祖，整套服裝從頭到腳藏有諸多與台灣相關的細節。（Stéphane提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2024巴黎文化奧運接近尾聲，「妮妃雅與瘋家」在最後3天接連壓軸登場。其以「寶島富麗秀」為題，由主秀媽媽妮妃雅（Nymphia Wind）化身「媽祖」，帶領瘋家女兒驚豔巴黎。妮妃雅更裝上台灣特有種「台灣藍鵲」與「台灣梅花鹿」裝置上陣，將象徵近期台灣民主運動軌跡的「青鳥（島）冬鹿（東路）」帶上國際舞台。

神明袍後方綴有「鯤｣、「蕉」、「聖」、「媽」4個關鍵字，呼應光環骨架中央的「臺」字紋（Stéphane提供）

妮妃雅首度亮相時所穿的「媽祖」表演服，亦出自曾經為她在《魯保羅變裝皇后秀》中，打造傳統戲劇水袖服裝的設計師李育昇之手。李育昇表示，此次以「媽祖」為核心概念打造表演服，暗藏巧思，由上至下分別為，媽祖「冕旒冠」，側面鑲嵌台灣特有種「金翼白眉鳥」；神明袍後方綴有「鯤｣、「蕉」、「聖」、「媽」4個關鍵字，呼應光環骨架中央的「臺」字紋，而光環正上方，佩掛台灣有特種生物「台灣藍鵲」與「台灣梅花鹿」的裝飾，不僅是因牠們是台灣特有種，更是取諧音「青島東路」之意，象徵近代台灣涉過的民主運動軌跡。

請繼續往下閱讀...

胸前金鎖片簪有曾隨李育昇到過青島東路現場的「萍蓬草胸針」。（李育昇提供）

李育昇提到，此次巧合挑選到織錦紋有台灣原生種萍蓬草為底的神明袍花布，除了呼應妮妃雅於今年5月前進總統府時的裝扮外，胸前的金鎖片更簪有曾隨其到過青島東路抗議現場的「萍蓬草胸針」，李育昇強調，「萍蓬草胸針是我對妮妃雅遠赴法國演出的祝福，也是交棒台灣與法國之間對自由民主的信念。」

李育昇設計的神明光環「青鳥冬鹿」以「台灣梅花鹿」（上）與「台灣藍鵲」形象打造，共銜｢臺」字紋而成。（李育昇提供）

此外，原本在媽祖斗篷下襬兩側的龍鳳，改以代表台灣形象的「鯤」（大翅鯨）為新符號，李育昇說明，「身為『鯤島』子民，台灣人其實更貼合的比喻是鯤鯓的傳人，也更能展現海島的民族性格。」

李育昇設計的「冕旒冠」側面鑲嵌鑲嵌台灣特有種「金翼白眉鳥」。（李育昇提供）

除了妮飛雅身上滿是呼應自由與民主的行頭外。瘋家女兒之一「漢娜（Hannah Monina）」更是穿戴「台灣小吃」打頭陣過門，從小籠湯包項鍊、高雄意麵髮飾、蝦頭貝雷帽、炸蝦天婦羅套裝、以及台南棺材板手提包，配上台灣小吃寬碗大群襬，用別出心裁的「小吃上菜秀」的方式，將台灣夜市的飲食文化帶上國際舞台，展現十足「台灣味」。

瘋家女兒「漢娜（Hannah Monina）」將台灣小吃穿戴在身上，別出心裁的「小吃上菜秀」展現十足「台灣味」。（文化部提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法