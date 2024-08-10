桃園機場藝文季登場，8月底前拍表演照片、打卡標註可獲限量小手提包。（桃機公司提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕桃園機場公司今（10）日宣布，桃園機場文藝季8月登場，只要在本月底前在表演現場下表演照片並打卡標註「#2024桃園機場文藝季」，即可獲得限量紀念小手提包。

「2024桃園機場文藝季」活動，把舞台延伸到航廈。（桃機公司提供）

桃園機場公司舉辦「2024桃園機場文藝季」活動，邀請多個各具特色的藝文團體，從暑假起陸續推出馬戲、戲劇、舞蹈、交響樂及傳統藝術等30場表演，把舞台延伸到航廈。

請繼續往下閱讀...

機場公司表示，台灣不僅有壯闊的山海美景享譽國際，更蘊含多元文化與傳統藝術，如結合古典音樂與客庄人文的「龍潭愛樂管弦樂團」；蟬連15年台中市傑出演藝團隊，以柔美舞蹈結合傳統民俗文化的「妙璇舞蹈團」。

桃園機場藝文季登場，8月底前拍表演照片、打卡標註可獲限量小手提包。（桃機公司提供）

另外，還有台灣第一個原創馬戲結合音樂劇的「天馬戲創作劇團」；以創意民族舞蹈為發展主軸，揉合傳統中國舞與現代舞的「愛舞民族舞團」；來自宜蘭，以傳承傳統民俗龍獅鼓的「洪興龍獅戰鼓團」，帶來力與美的舞龍舞獅；致力於當代藝文體驗教育的再造與價值創造，並於2024巴黎奧運台灣館演出的表演藝術合作社—「小事製作」等近30場精采演出。

除了藝文表演外，桃園機場二航廈接機大廳「台灣之窗」也定期推出藝術展覽。6月5日至8月21日由宜蘭縣政府展出「宜蘭山海豐彩」特展，以四季、山、海、物產等多面向精萃呈現蘭陽之美；8月23日至11月25日由新北市鶯歌陶瓷博物館展出「鶯歌燒-鶯式生活饗宴」；11月27日至2025年2月24日由高雄市政府展出「台灣樹瘤藝術創作特展」。

桃園機場藝文季登場，即日起至年底為期5個月。（桃機公司提供）

桃園機場公司表示，8月暑假再加碼，拍照打卡送好禮！民眾將現場表演照片，公開發布於臉書FB或IG打卡，並標註「#2024桃園機場文藝季」，經現場工作人員確認，即可獲得每場限量的活動紀念小物（數量有限送完為止）。

桃園機場文藝季活動，即日起至年底為期5個月，相關展演資訊公告在桃園國際機場官方網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法