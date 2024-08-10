書法家陳玉鈴首次書畫展 七夕在竹市遠東巨城登場

享譽國際的台灣書畫名家陳玉鈴將自8月10日至30日，於新竹遠東巨城購物中心2樓藝文走廊，展開為期3週的書畫展。（巨城提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕享譽國際的台灣書畫名家陳玉鈴，將自8月10日起至30日，於新竹遠東巨城購物中心2樓藝文走廊，展開為期3週的書畫展。本展特別安排3場現場導覽，於8/11（日）、8/17（六）及8/24（六）下午2點，由陳玉鈴本人為來賓講解作品背後的精采故事。陳玉鈴因為優異的藝術創作表現，獲得2023臺北市書畫美術公會「文創菁英獎」、2024第1屆照生新聞「藝術傑出卓越獎」。她表示，以往作品多在台北或台中展出，這次能在自己的家鄉新竹開展，感覺非常親切開心。

陳玉鈴是道地的新竹人，在進入國立政治大學就讀英文系之前，都在新竹受教育。大學畢業後遠赴美國威斯康辛大學麥迪遜分校，就讀新聞及大眾傳播學系，學成歸國後學以致用從事傳播工作。幾年前為了紓解壓力，開始重拾毛筆，無意中寫出了一片天。

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陳玉鈴表示，會接觸書法其實是家學淵源，因為外公是書法家，從小耳濡目染，對各體書法都有涉獵研究。陳玉鈴任職新竹區頗負盛名的「坤泰文教基金會」執行長時，即主辦了共計14屆的全國性書法比賽，致力於推廣書法。近年陳玉鈴積極從事書畫創作，在國內外比賽中獲獎無數。2023年她獲得「日本新春開筆大賽特別獎」，成為疫後第1位到日本武道館領獎的台灣人，也因此成為2023「日本前參議院議長山東昭子訪台團」唯一指定交流的書法家。

陳玉鈴本次個展一共展出百餘幅書畫作品，書法包含篆隸楷行草等各種書體，風格則從傳統橫跨至現代創作。繪畫作品涵蓋國畫山水、花鳥，以及西畫的輕水彩、素描、色鉛筆等，種類繁多，質量兼具，展現令人驚豔的多元創作力。

獲獎無數的陳玉鈴，不忘分享她的精采得獎作品。其中〈見賢思齊〉一作曾入選日本知名的ZEN展，於東京美術館展出。〈山雨欲來風滿樓〉一作，則榮獲第16屆「韓國書畫作品大展」的「優秀作家賞」。這些得獎作品展現大氣恢宏的氣象，喜愛書法的民眾千萬不要錯過。

一向以書法展出為主的陳玉鈴，於這次展覽中首次展出繪畫作品。陳玉鈴表示，其實「書畫同源」，有了書法的線條基礎，使她在接觸繪畫的時候，很快就可以進入狀況。不論是傳統水墨的山水花卉，或是西畫的素描輕水彩，陳玉鈴都能演繹獨樹一格的個人風格，讓人驚艷她多才多藝的藝術能量。

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