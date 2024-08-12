新北教育豐年季展開 打造5條走讀遊學路線展現淡水特色

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市教育局攜手淡水區公所、淡水古蹟博物館及經濟發展局，於今（12）日在淡水舉辦第4屆教育豐年季「滬尾FUN豐學」兩天一夜行程。此活動自創辦以來，每年吸引全國100名教師報名參加，而今年更有來自越南胡志明市、及宜蘭、基隆、雙北等多個縣市的教師們參與，透過5條走讀遊學路線，介紹滬尾小鎮在地的地方特色。

教育局副局長劉明超指出，以現在社會上的發展，確實該透過所在地區深入以「走」的方式，帶給學生人文關懷。（記者羅國嘉攝）

教育局副局長劉明超指出，在教育的過程中，其實每位教師都要忙著教學生、給學生不同學習內容，但以現在社會發展，確實該透過所在地區以「走」的方式深入探索，帶給學生人文關懷。此外，雖然教學模式可複製，但各地的特色是要自己去尋找，才能與在地做結合，讓學生發現所在地區特色、培養在地情懷。

請繼續往下閱讀...

劉明超表示，教育豐年季是以全國教育結合觀光的盛會，過去幾屆分別在萬里、泰山、貢寮舉辦，今年則選擇具有山城與河港特色的淡水，以「FUN」為主題，強調「不設限、玩創意、有感學習」，由新北5位名師及15位名師夥伴，以AI跨域、文史跨域、科學跨域、文學跨域及美學跨域社群，於新北市29個行政區，共同設計出5條走讀遊學路線，期盼透過此次規畫路線，打造不一樣的教師研習。

原聲國際學院實驗教育機構高中部合唱團開場表演。（記者羅國嘉攝）

開幕式當天，邀請原聲國際學院實驗教育機構高中部合唱團拉開序幕，校長謝榮懋提到，原聲國際學院主要專收原住民，而設立此校是因偏鄉地區學校少，不少學生會到都市就讀，但離鄉背景需克服生活、學業、經濟弱勢等問題，導致無法適應而退回部落。盼創立此校，給這些孩子有更多的選擇機會，也藉由合唱練習與演出，建立學生信心及鍛鍊恆毅力，並培育國際水準合唱團，傳揚原住民族音樂文化，並運用各界捐款幫助他們圓夢、順利上大學，翻轉人生。

教育局表示，此次活動除邀請合唱團表演外，淡江大學教授林信成以「說唱淡水」為主軸改寫老歌發表，讓淡水八景朗朗上口；淡水媳婦李琪則分享以旅、學為核心，傳遞共學、共玩、共好的概念。期盼豐年季活動展示課程與生活情境結合的魅力，開創「遊中學、享學習、秀專業」的新型態教育模式。

遠從越南胡志明台灣學校來台參加的陳慧宜分享，去年首次參加豐年季後，對學習充滿新的喜悅，感受到生活、環境與課程的緊密連結。活動後社群夥伴仍保持聯繫，經常分享彼此教學創意，即使遠在越南，仍時刻感受到相互支持的力量。今年再次報名成功，感到非常開心，希望能再次體驗這種學習方式。

2024新北教育豐年季「滬尾FUN豐學」大合照。（記者羅國嘉攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法