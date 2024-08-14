台南草山野燒營藝術創作 左鎮白堊土轉化為陶器

左鎮草山野燒營的參與者，運用在地的白堊土創作陶器作品。 （左鎮區公所提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕南台科技大學「點亮左鎮相放伴」USR計畫團隊，於台南市左鎮區舉辦「草山野燒營」活動，學子、社區居民、藝術家及民眾，一同運用在地的白堊土（俗稱海銀土），創作具有在地意象的作品，並留下草鴞窯、穿山甲窯2座藝術裝置。

參加草山野燒營的學員，由在藝術家陳瑋軒及土星工作室帶領，體驗在山林裡創作的樂趣，從取土、挖坑、疊窯、劈材到燒窯，運用白堊土捏塑，並蒐集當地果園修剪下來的廢棄枝葉、乾草，做為柴火高溫燒製，轉化成為具有藝術感的陶器。參與者在過程中認識白堊土的使用特性，也實際感受左鎮草山這片土地的獨特魅力與文化價值。

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在顧火持溫的空檔，學員也在青農的協助下，就地取材將刺竹製作成竹籤、竹湯匙、竹筒等自然食器，就地野炊、燒烤同樂，體驗循環的環境友善理念。

左鎮草山野燒營的參與者，運用在地的白堊土創作陶器作品，並留下草鴞窯、穿山甲窯2座藝術裝置。 （左鎮區公所提供）

社區居民期待未來還能有類似的活動，可以繼續活化草山；也有30年前曾在草山分校任教的老師「回娘家」參加活動；還有來自外地的民眾說，藉由活動才有機會體會到野燒的樂趣，同時也看見草山地形的美。

「點亮左鎮相放伴」USR計畫主持人賴孟玲表示，希望透過活動，展示草山堊地的藝術風貌，並引起大家對循環經濟和草山可持續發展的關注。左鎮區長余基吉則表示，野燒營也是11月左鎮公舘社區「堊地生活藝術祭」的系列藝術行動之一，恰好為此活動暖身。

左鎮草山野燒營的參與者，以白堊土創作，並體驗野燒的樂趣。 （左鎮區公所提供）

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