自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台南草山野燒營藝術創作 左鎮白堊土轉化為陶器

2024/08/14 16:24

左鎮草山野燒營的參與者，運用在地的白堊土創作陶器作品。 （左鎮區公所提供）左鎮草山野燒營的參與者，運用在地的白堊土創作陶器作品。 （左鎮區公所提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕南台科技大學「點亮左鎮相放伴」USR計畫團隊，於台南市左鎮區舉辦「草山野燒營」活動，學子、社區居民、藝術家及民眾，一同運用在地的白堊土（俗稱海銀土），創作具有在地意象的作品，並留下草鴞窯、穿山甲窯2座藝術裝置。

參加草山野燒營的學員，由在藝術家陳瑋軒及土星工作室帶領，體驗在山林裡創作的樂趣，從取土、挖坑、疊窯、劈材到燒窯，運用白堊土捏塑，並蒐集當地果園修剪下來的廢棄枝葉、乾草，做為柴火高溫燒製，轉化成為具有藝術感的陶器。參與者在過程中認識白堊土的使用特性，也實際感受左鎮草山這片土地的獨特魅力與文化價值。

在顧火持溫的空檔，學員也在青農的協助下，就地取材將刺竹製作成竹籤、竹湯匙、竹筒等自然食器，就地野炊、燒烤同樂，體驗循環的環境友善理念。

左鎮草山野燒營的參與者，運用在地的白堊土創作陶器作品，並留下草鴞窯、穿山甲窯2座藝術裝置。 （左鎮區公所提供）左鎮草山野燒營的參與者，運用在地的白堊土創作陶器作品，並留下草鴞窯、穿山甲窯2座藝術裝置。 （左鎮區公所提供）

社區居民期待未來還能有類似的活動，可以繼續活化草山；也有30年前曾在草山分校任教的老師「回娘家」參加活動；還有來自外地的民眾說，藉由活動才有機會體會到野燒的樂趣，同時也看見草山地形的美。

「點亮左鎮相放伴」USR計畫主持人賴孟玲表示，希望透過活動，展示草山堊地的藝術風貌，並引起大家對循環經濟和草山可持續發展的關注。左鎮區長余基吉則表示，野燒營也是11月左鎮公舘社區「堊地生活藝術祭」的系列藝術行動之一，恰好為此活動暖身。

左鎮草山野燒營的參與者，以白堊土創作，並體驗野燒的樂趣。 （左鎮區公所提供）左鎮草山野燒營的參與者，以白堊土創作，並體驗野燒的樂趣。 （左鎮區公所提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應