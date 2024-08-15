高師大附中前校長李金鴦 接任高市圖館長

國立高雄師範大學附中前校長李金鴦，明（16）日正式接任高雄市立圖書館館長。（高市圖提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕國立高雄師範大學附中前校長李金鴦，明（16）日正式接任高雄市立圖書館館長。

高市圖董事會日前通過監督機關高雄市政府提名李金鴦接任館長一職，李金鴦為高師大文學博士，8月1日甫自高師大國文系副教授退休，曾任高師大附中校長、高師大學務長，教學面向廣泛橫跨小學到大學研究所，常獲邀擔任各項法人或分館評鑑委員。

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李金鴦長期致力經典閱讀、寫作、表達力等推廣計畫，編印經典教材多冊，著作出版《大籤世界說故事》2輯，對文化教育著力甚深，學校教育及社會教育工作歷練豐富，特別是擔任高師大附中校長職務前後長達10年。

高市圖董事長王文翠表示，圖書館是推展城市書香的最重要場域，高市圖2017年改制為行政法人，為全國第一個地方行政法人圖書館，董事會董事各具備有圖書資訊專業、文史哲教育、企業經營管理及其他相關領域專門長才，為圖書館注入多元的營運策略。

王文翠表示，李金鴦先前協助圖書館分館評鑑及法人評鑑、圖書館董事角色，對高市圖業務已有基本認識及了解，對閱讀教育、全齡閱讀提供許多想法，接任後可望開拓高市圖館務整體發展，讓高市圖成為學校課外教育的重要樞紐，也期許鄰里社區、志工夥伴及全體館員同仁協力打拚。

對於高市圖的未來，李金鴦表示，將從「深耕知識網絡、跨域跨界合作、智慧科技服務」3方向著力，持續深化各區分館在地服務、落實文化平權，並串連館際夥伴、密切連結各級學校，以加乘效益協助市民終身學習和技能養成。

另外，深化圖書館與城市的關係，延伸與在地獨立書店、出版社跨域交織，並匯集文學、圖像、科技等各界，共創閱讀新視野；關注智慧科技運用，強化服務知能與品質，將高市圖打造成多角化經營的新時代文化場域。

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