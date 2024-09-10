「火痕串流」展現柴燒陶藝獨特魅力 苗縣陶瓷博物館展出

宛如「火痕串流」，苗縣展出柴燒陶藝。圖為李泓霖作品〈流木〉。（苗縣府文觀局提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣擁有悠久的陶藝歷史，苗栗陶藝術節也吸引不少藝術家創作與展出作品。為推廣柴燒陶藝的獨特魅力與藝術之美，苗栗縣柴燒陶藝創作協會「火痕串流—苗栗縣柴燒陶藝創作協會會員聯展」目前至11月3日在苗栗縣陶瓷博物館一樓展出，歡迎有興趣民眾前往觀賞「火痕串流」之美。

苗栗縣政府文化觀光局指出，柴燒陶藝以其獨特的燒製技法聞名，過程中自然火焰的燒痕如同生命的印記，為每件陶器賦予了獨一無二的靈魂，本次展出的作品，每一件皆由參展藝術家們親自挑選土壤、手工捏製並經過柴燒窯內精心燒製而成，火焰在陶器表面留下的痕跡，猶如「火痕串流」，使作品如同披上大自然賜予的外衣，展現出柴燒陶藝獨特的風格與魅力。

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聯展共有15名知名藝術家包括李泓霖、楊政諭、邱建清、許菊、何丹秀麗、張國森、楊能傑、朱駿逸、李垂章、蔡秉誠、王源堂、徐穩祥、袁芳瓊、吳淑玲、及藍詩妤，風格多樣，展現出陶土與火焰交織出的生命藝術。

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