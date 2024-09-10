5G科技詮釋鄒族文化 全息光雕秀《楓的孩子》嘉義首演

嘉義縣長翁章梁（後排左四）出席全息光雕秀《楓的孩子》嘉義首演。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕集結5G 全息技術、光影互動特效的《楓的孩子-魔幻森林、鄒族3D全息展演音樂劇》，9月11日至10月12日將在嘉義微型文創園區咩咩上樹萌寵樂園限時播放，首映記者會今天晚上登場，雖然演出如同露天電影院形式，但立體畫面看起來就像是真人在舞台上表演，觀眾從光影音樂交替中宛若走入魔幻世界。

全息光雕秀《楓的孩子》導演王維明（中）與男女主角。（記者蔡宗勳攝）

《楓的孩子》是由知名電影導演王維明策劃編導，演出歌曲出自配樂家溫子捷帶領的健康音樂社原創專曲專作，並邀請鄒族國寶級大師梁芬美及浦正昌擔任顧問，全劇選角、試鏡、拍攝及培訓過程中，製作團隊深入阿里山鄉挖掘在地青年，打造以鄒族文化為題材的5G全息光雕秀，展現鄒族青年走出山林、步入城巿、站上國際舞台的精神。

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嘉義縣長翁章梁（左四）等人出席全息光雕秀《楓的孩子》嘉義首演。（記者蔡宗勳攝）

《楓的孩子》講述鄒族青年離鄉創業，經歷現實掙扎與生活迷惘後，最終回到祖靈懷抱重獲啟發。導演以樹林作為背景，投影出流光溢彩的樹葉、閃爍星光、飛鳥和螢火蟲，讓觀眾沉浸在光影與音樂交織的世界。

全息光雕秀《楓的孩子》畫面呈現立體感。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴指出，《楓的孩子》利用光影的高互動性，打造出讓遊客身歷其境的虛擬體驗，期望能成為夜間旅遊經濟及大型沉浸秀的契機，9月11日至10月12日，每天晚上7:00、8:00各有一場次，包括全息投影展演及光影互動踩踏遊戲，全程免費參加，預約網址https://centraltw.funcard.com.tw/tour/xxjd。

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