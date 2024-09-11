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國際文化活動頻以「國家」相待 李遠：台灣真的在世界上有點改變

2024/09/11 02:53

文化部長李遠表示，國際上以台灣為主題國或展演的核心越來越多，台灣成為六本木藝術之夜首度焦點國家就是其中之一。（台灣當代文化實驗場提供）文化部長李遠表示，國際上以台灣為主題國或展演的核心越來越多，台灣成為六本木藝術之夜首度焦點國家就是其中之一。（台灣當代文化實驗場提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣這兩年在國際文化場域不僅能見度大幅提高，也逐漸獲得「國家」的認同，比如2023年的東京影展，今年的外亞維儂藝術節、中歐作家閱讀月，還有即將登場的東京六本木藝術之夜，都在新闢主題國的同時，率先邀請台灣參加。剛結束日本參訪行程的文化部長李遠，昨天出席台灣參加「六本木藝術之夜」行前記者會時，有感而發：「我有很深的感覺，台灣真的在世界上有點改變。」

邁入第13屆的2024年「六本木藝術之夜」，將於9月27至29日在東京六本木登場，這個東京首屈一指的藝術節，匯聚世界各地的藝術愛好者齊聚一堂，今年新設「RAN Focus」單元，透過呈現特定國家或地區的當代藝術發展，探索多元文化視角下的創意表現，首創就邀請台灣擔當。

文化部長李遠（中）、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（後排右5）、台灣當代文化實驗場董事長彭俊亨（後排左3）與參展藝術家大合照。（記者凌美雪攝）文化部長李遠（中）、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（後排右5）、台灣當代文化實驗場董事長彭俊亨（後排左3）與參展藝術家大合照。（記者凌美雪攝）

為此特別設立的「焦點台灣」（RAN Focus［Taiwan］），由文化部贊助、駐日本代表處台灣文化中心協力、台灣當代文化實驗場C-LAB策畫，將透過裝置藝術、影像與舞台表演等形式，在六本木藝術之夜展現台灣的獨特魅力。

李遠致詞時表示，他可以感受到國際看待台灣的眼光確實與以前不同，大家對於台灣的文化藝術有更多興趣，也有越來越多的藝術節、影展，甚至漫畫、音樂等，以台灣為主題國或展演的核心，台灣成為首次聚焦國家的六本木藝術之夜就是其中之一。李遠也預告，明年適逢大阪世博及駐日臺灣文化中心10週年，文化部將參與及辦理各項活動，明年可說「台灣與日本之間的文化藝術交流，幾乎是365天一直在進行」。

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