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優人神鼓到屏東 14日在東隆宮大廟埕演出《金剛心》

2024/09/11 17:21

優人神鼓（屏東縣政府提供）優人神鼓（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東迎王平安祭典於9月初陸續展開，屏東縣政府為豐富迎王期間的活動，於14日晚間7點在東隆宮大廟埕，邀請知名的優人神鼓攜手東港在地藝陣團隊共同演出《金剛心》，將宗教祭儀與表演藝術結合，現場超過百人共同展演，帶來一場盛大的跨界合作。

縣府表示，優人神鼓於1988年由創辦人劉若瑀於木柵老泉山上創立，多次受邀至歐美許多重要的國際藝術節演出，本次演出《金剛心》為團隊最經典的作品，配合這次迎王平安祭典，將這齣經典戲碼重新編排，結合東港地區藝陣團隊共同匯演，展現優人神鼓以金剛之心拜王爺的虔誠之心。

這次演出的在地團隊包含東隆宮大漢樂團，為直屬東隆宮的音樂團體；東港本司衙東興宮池府千歲駕前八家將；聖德宮姚府四千歲駕前十二家司等，透過表演藝術結合宗教祭儀，展現山與海的美妙交融，呈現出跨界合作的典範。精采演出將在「i屏東~愛屏東」臉書全程直播。

縣府這次也獨家推出4款迎王套件組，有遮陽帽、毛巾、防曬袖套、手機掛繩都是追王的必備好物，喜歡的民眾演出當天（14日）也可至東隆宮前服務台選購，還有印製精美導覽手冊可以免費索取，詳細資訊可至2024屏東迎王官網網站及「i屏東~愛屏東」臉書查詢。

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