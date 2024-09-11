從新媒體演繹信仰靈動的生命之美 永添藝術‧金馬賓館9月新展「無穹‧無盡：邵永添」

永添藝術‧金馬賓館今年9月特展，推出「無穹‧無盡：邵永添Infinite Voyage：Shao Yung-Tien」。（永添藝術‧金馬賓館提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕很多人對邵永添的印象是很狂、自信滿滿，他常說他不喜歡被定義、也無法定義他，這股桀驁不馴的氣概轉換到畫布上，變成一幅幅活力四射的作品。ALIEN Art Centre永添藝術‧金馬賓館當代美術館（簡稱永添藝術‧金馬賓館）今年9月特展，推出「無穹‧無盡：邵永添Infinite Voyage：Shao Yung-Tien」，由邵永添與台南藝術大學 攜手，以互動藝術與人工智慧，演繹藝術家邵永添57年的求藝生涯，箇中奔放的生命力、繽紛的色彩，將帶給觀者深刻的感動。展期即日起至明年8月31日。

邵永添（中）與「無穹‧無盡：邵永添」兩位策展人邵雅曼（右）與羅禾淋。（永添藝術‧金馬賓館提供）

永添藝術‧金馬賓館表示，展覽主題「無穹‧無盡」，象徵邵永添幾經生命淬鍊釋放無限能量的創作張力，從對土地的熱愛到體察大自然的靈性，閱讀邵永添的繪畫，如同閱讀他的人生歷程，多層次的生命際遇，從農民、工人、經商，農工商都走過一輪，遭逢一連串的失敗，卻又有不輕易放棄的堅持，使得「信仰」成為邵永添生命實踐的動力。邵雅曼與羅禾淋兩位策展人透過展覽7大主題，引領觀展者走入藝術家的創作世界。

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展覽分成7大主題，其中，「重複與信仰」呈現藝術家創作重要階段。（永添藝術‧金馬賓館提供）

4,200號巨型創作《四季》轉化為空間立體裝置，演繹四季流轉、結合聲響與光雕的沉浸式藝術體驗。（永添藝術‧金馬賓館提供）

首先是「解放純粹意識」，梳理藝術家不同階段的代表作品及探索藝術家的創作起源，展間可見到邵永添畫的第1幅畫；其次是「重複與信仰」，呈現藝術家創作重要階段，在此觀賞機械手臂捕捉邵永添繪畫的參數，複製與再現如同播種的動作，加上展間中的衣物、工作器具，如同藝術家創作現場的縮影；第3是「畫布上的文章」，以AI人工智慧體現藝術家與作家之間的身分轉換，讓人見識到邵永添知性與感性的多面向；第4是「一隻眼睛看，另一隻感受」：捕捉光與畫面表現的音韻變化，交織出創作者內心世界與大自然的互動聯繫；第5的「踏雪尋念」，以體感互動裝置捕捉觀眾行經路徑，觀眾的身形有如雪中綻放的花朵，體現邵永添創作「三十六重天」系列的過程畫面，也呼應其追求創作自由和心理真實性的技法。第6個主題「繪畫的路徑」，表現藝術家具有表演性質的創作手法；最後，「與大自然連接的能力」則是將邵永添先前4,200號巨型創作《四季》轉化為空間立體裝置，演繹四季流轉、結合聲響與光雕的沉浸式藝術體驗，著實教人驚豔。

「踏雪尋念」主題館中，體感互動裝置捕捉觀眾行經路徑，觀眾的身形有如雪中綻放的花朵。（永添藝術‧金馬賓館提供）



永添藝術‧金馬賓館表示，主張藝術扶植的館長邵雅曼與共同策展人羅禾淋，在昨日開幕活動上，一同以新媒體藝術獎助金，感謝南藝大動畫藝術與影像美學研究所6位學生（黃孟凡、林佩穎、謝雨庭、黃姿婷、林亭羽、劉友真）協力製作本檔展覽。此次特展透過新媒體藝術再次詮釋藝術家信仰的靈動，如動態捕捉系統和人工智慧生成技術，光雕投影和體感互動裝置等，同時還設置了聲音印象展區，結合藝術與現代科技，創造富有深度的觀展體驗。更多相關訊息詳詢永添藝術‧金馬賓館當代美術館官網。

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