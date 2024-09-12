口琴隨身樂逍遙 逾200名長青者聯合音樂會

口琴隨身豐富旅程，內湖社大樂群口琴樂團團長謝政森喜歡旅途中，興之所至，吹奏一曲。（台灣口琴藝術促進會提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台灣口琴藝術促進會將於本週六（14日）在蘆洲功學社音樂廳舉辦「2024樂圃飄香口琴聯合音樂會」，演出的10個口琴樂團分別來自宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、新竹等縣市，參演人員超過200人、平均年齡70歲以上、最高齡演出者為85歲，是台灣口琴界難得一見的場面。

音樂會除了口琴演奏，也將表揚11名樂團團長、社長、班長，包括基隆社大口琴社社長楊春滿、內湖社大樂群口琴樂團團長謝政森、台灣頭口琴樂團團長戴銘寬、宜蘭社大歡樂口琴社社長楊德東、新竹縣教師口琴合奏團團長李孟印、吹出好心琴口琴樂團班長姜文娟及團長洪瑞璉、台北華山愛樂口琴樂團華山班團長蔡文彬及青春班團長蔡昕語、台北口琴聯誼會口琴樂團會長吳旭旺、國泰快樂口琴樂團團長洪麗珍。

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楊春滿是基隆社大服務25年的資深志工，她表示，學習口琴讓她獲得如家人般的同學情誼，帶著口琴關懷和陪伴弱勢團體，參與各項公共事務。這兩年樂圃飄香的口琴音樂活動，讓她琴藝更精進，口琴領域視野也更寬廣。

謝政森參與內湖社大口琴班，重啟小學接觸口琴的緣分，現在總是隨身攜帶口琴，爬百岳、到日本自助旅行、東京新宿街頭快閃、西班牙和小朋友交流等等，豐富旅遊行程。

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