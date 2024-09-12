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竹北市解鎖衙門 9月底「打開公所」辦音樂會與闖關活動

2024/09/12 16:17

新竹縣竹北市長鄭朝方（左）今天替解鎖市公所造勢時，配合咖啡師陳河志（右）先後注入果醋和咖啡，特調9/22索票音樂會上的特調飲品。（記者黃美珠攝）新竹縣竹北市長鄭朝方（左）今天替解鎖市公所造勢時，配合咖啡師陳河志（右）先後注入果醋和咖啡，特調9/22索票音樂會上的特調飲品。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市長鄭朝方於9月下旬，將安排2天解鎖市公所這個「衙門」！市長鄭朝方不僅把22日訂為「公所家庭日」，同日舉行「Parking Day藝術展」，28日則開放整棟公所，讓親子來玩定向闖關挑戰，重新定義路邊停車格、公門廳舍的功能。

替前述「打開公所」系列活動造勢，鄭朝方今天邀請「2024EIMOC卓越盃國際音樂公開賽」國小6年級組冠軍朱品叡跟綠禾塘主理人呂秋月、世界盃虹吸咖啡大賽台灣區亞軍陳河志一起亮相宣傳。

2024EIMOC卓越盃國際音樂公開賽國小6年級組冠軍朱品叡（前）9/22當天下午要在市公所2樓，為所有索票入場的愛樂人，跟另2名音樂人接力演出。（記者黃美珠攝）2024EIMOC卓越盃國際音樂公開賽國小6年級組冠軍朱品叡（前）9/22當天下午要在市公所2樓，為所有索票入場的愛樂人，跟另2名音樂人接力演出。（記者黃美珠攝）

鄭朝方說，「打開公所」融合市政、生活、藝文、青創，是個「公所音樂會×竹北好市集×定向挑戰×Parking Day藝術展」系列活動。

其中重頭戲、22日當天，他們拆解公所前廣場的9個停車格，響應近年世界颳起的Parking Day的概念，透過改裝路邊停車格，展現創新的公共藝術空間氛圍，在這裡舉辦音樂會，周邊並安排有「竹北好市集」，從青創美食到手作設計，多面向展現竹北的魅力。

鄭朝方盼透過開放舊稱「官衙」的公家機關辦公廳舍，展示城市公共空間的活化潛力，也打破傳統空間的使用方式，釋放城市中公共資源的潛力及多元價值與創新運用，讓市民得以因此更貼近市政。

前述「公所音樂會」當天下午先由安興國小、光明國小的弦樂團在公所1樓演出，接著下午3點在2樓則有索票音樂會，邀請「NSO國家交響樂團」豎琴首席解瑄、榮獲國內外多項大獎的鋼琴才子朱品叡、鋼琴家張舒涵等跨齡音樂人登場表演，有興趣的人明（13）日起就可上網（https://reurl.cc/pv3Gma）索票，索完為止。

幸運索得入場券的民眾，將獲贈文創提袋外，還可品嘗在地店家所做、烙印有公所圖騰的紅豆餅、在地產製果醋，以及陳河志用果醋和咖啡特調的飲品。

用竹北在地產製的果醋和咖啡特調的果醋咖啡。（記者黃美珠攝）用竹北在地產製的果醋和咖啡特調的果醋咖啡。（記者黃美珠攝）

至於28日的「親子定向挑戰闖關賽」，鄭朝方說市公所將全場域開放給報名的親子，從公所1樓一路過關斬將直衝3樓再折返，意者也可以參考網址：https://reurl.cc/NlQWR9 線上報名。

新竹縣竹北市公所9/22下午在2樓的免費索票音樂會，幸運索票進場者，可獲贈如圖的文創提袋，和充滿竹北在地元素的庶民下午茶點。（記者黃美珠攝）新竹縣竹北市公所9/22下午在2樓的免費索票音樂會，幸運索票進場者，可獲贈如圖的文創提袋，和充滿竹北在地元素的庶民下午茶點。（記者黃美珠攝）

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