桃市兒童美術館「光盒作用」 探索光與色彩

中壢區芭里國小學童拿濾色片體驗。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市兒童美術館明日起至11月17日推出「光盒作用」教育計畫展覽，邀請國際視覺設計團隊卡諾夫斯基策畫具啟發性的光學色彩教育，以「光學三原色」與「印刷四色」的色彩知識，規劃一系列具教育意義的互動體驗展區，搭配紅、綠、藍三色濾光片，讓參展孩童、民眾在展廳中探索光與色彩的藝術趣味。

館方今日進行宣傳記者會，策展人田相韋說，設計團隊以紅、黃、藍為主要顏色，打造1、2樓展間布景，1樓「萬花筒隧道」在圖紋、鏡面和色光不斷變化的映照下，引領觀眾步入奇幻光學空間，同時有色光調色盤、探索迷宮斗展區，搭配三色濾光片，可以在布景上看到不同栩栩如生的野生動物、與自然森林、海景等視覺圖像。

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2樓「光與色彩實驗室」包括光桌塗鴉、RGB影子攝影棚、彩蛋捉迷藏及埤塘生態箱，透過互動創作形式，帶孩童在巨大光盒裡，認識光與色彩的相互關係，同時發揮創意進行創作。

館方今也邀請中壢區青埔國小、芭里國小的學童參展體驗，芭里國小六年級同學吳恩樂表示，參觀展覽有被很多種顏色光照到，亮亮的，也可以看到自己，還有拿著綠色片看到蛇、鱷魚、小鳥，覺得很有趣，自己蠻喜歡畫畫的，覺得藝術很有趣。

桃園市副市長蘇俊賓表示，展覽除了讓孩童觀看之外，最重要的是希望大家不要用單一角度來看待藝術，所以說，不同顏色、色塊、線條、光影，讓更多的可能性，打開大家的視野，歡迎大小朋友一起觀展。

館方今進行宣傳記者會。（記者黃政嘉攝）設計團隊以紅、黃、藍為主要顏色，打造1、2樓展間布景。（記者黃政嘉攝）

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